Минобразования Белоруссии определило число мест в вузах для россиян
Минобр Белоруссии выделил 826 мест для зачисления россиян в вузы по итогам ЕГЭ
Школьники в классе перед началом сдачи ЕГЭ. Архивное фото
МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Министерство образования Белоруссии определило вузы республики, специальности, профильные испытания и количество мест очной бюджетной формы обучения для зачисления россиян по результатам ЕГЭ, говорится в постановлении министерства, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны.
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"Установить перечень специальностей, профильных испытаний в форме Единого государственного экзамена, сданных в Российской Федерации, и количество мест очной (дневной) формы получения образования за счет средств республиканского бюджета, на которые могут быть зачислены лица из числа граждан Российской Федерации, согласно приложению", - говорится в документе.
Согласно приложению к нему, в общей сложности выделено 826 мест для россиян в различных вузах страны, как расположенных в Минске, так и в регионах республики. Приложение содержит наименование предметов профильных испытаний в форме единого государственного экзамена, сданных в Российской Федерации, результаты которых нужны для поступления на конкретную специальность в белорусском вузе.
Ранее министр образования Андрей Иванец сообщал, что около тысячи бюджетных мест предусмотрено в вузах Белоруссии для поступающих по результатам ЕГЭ россиян. В этом году впервые абитуриенты из России смогут поступать в Белоруссии на бюджетную форму получения образования по результатам ЕГЭ. В прошлом году они могли претендовать на платную форму получения образования на условиях, равных с гражданами Белоруссии. Министр подчеркивал, что поступление на бюджетную форму получения образования в Белоруссии для россиян предусматривает те же обязательства, которые несут сегодня и белорусы, - это двухлетняя обязательная отработка на предприятиях республики. В случае, если выделенная для россиян квота не заполняется, то она переходит в общий конкурс для белорусских абитуриентов.