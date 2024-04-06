https://ria.ru/20240406/vuz-1938192848.html

Минобразования Белоруссии определило число мест в вузах для россиян

Минобразования Белоруссии определило число мест в вузах для россиян - РИА Новости, 06.04.2024

Минобразования Белоруссии определило число мест в вузах для россиян

Министерство образования Белоруссии определило вузы республики, специальности, профильные испытания и количество мест очной бюджетной формы обучения для... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T09:48

2024-04-06T09:48

2024-04-06T09:48

парламентское собрание союза беларуси и россии

общество

белоруссия

минск

россия

образование - общество

союзное государство

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МИНСК, 6 апр – РИА Новости. Министерство образования Белоруссии определило вузы республики, специальности, профильные испытания и количество мест очной бюджетной формы обучения для зачисления россиян по результатам ЕГЭ, говорится в постановлении министерства, опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны. "Установить перечень специальностей, профильных испытаний в форме Единого государственного экзамена, сданных в Российской Федерации, и количество мест очной (дневной) формы получения образования за счет средств республиканского бюджета, на которые могут быть зачислены лица из числа граждан Российской Федерации, согласно приложению", - говорится в документе. Согласно приложению к нему, в общей сложности выделено 826 мест для россиян в различных вузах страны, как расположенных в Минске, так и в регионах республики. Приложение содержит наименование предметов профильных испытаний в форме единого государственного экзамена, сданных в Российской Федерации, результаты которых нужны для поступления на конкретную специальность в белорусском вузе. Ранее министр образования Андрей Иванец сообщал, что около тысячи бюджетных мест предусмотрено в вузах Белоруссии для поступающих по результатам ЕГЭ россиян. В этом году впервые абитуриенты из России смогут поступать в Белоруссии на бюджетную форму получения образования по результатам ЕГЭ. В прошлом году они могли претендовать на платную форму получения образования на условиях, равных с гражданами Белоруссии. Министр подчеркивал, что поступление на бюджетную форму получения образования в Белоруссии для россиян предусматривает те же обязательства, которые несут сегодня и белорусы, - это двухлетняя обязательная отработка на предприятиях республики. В случае, если выделенная для россиян квота не заполняется, то она переходит в общий конкурс для белорусских абитуриентов.

https://ria.ru/20240403/aleksievich-1937696357.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, белоруссия, минск, россия, образование - общество, союзное государство