В ДНР назвали самую большую проблему ВСУ
Советник главы ДНР Гагин заявил о кадровом голоде в ВСУ
© AP Photo / LibkosУкраинские военные
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинская армия испытывает кадровый дефицит, подготовленных частей на фронте практически нет - только мобилизованные военные, рассказал в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
"Самая большая проблема ВСУ в последнее время - это кризис призывного ресурса. Техника есть, но за рычаги этой техники кто-то должен сесть, кто-то должен стать пехотой, которая пойдет за этой техникой. Сейчас мы встречаем чаще всего на передовой именно мобилизованных украинских граждан, которые не имеют практически никакой подготовки, они туда брошены. И сейчас, скажем так, кадровых боеспособных частей на фронте не так много. Их стараются беречь, потому что они были повыбиты в первые месяцы, в первый год кампании", - рассказал Гагин.
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Кроме того, отметил собеседник агентства, у ВСУ фиксируется недостаток боеприпасов, но недооценивать противника не стоит.
"Ну, разумеется, недооценивать противника нельзя. Техника у них еще есть. Отчасти есть, видимо, и боеприпасы, которые могут обеспечить эту технику", - подчеркнул он.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.