https://ria.ru/20240406/vsu-1938224053.html

В ДНР назвали самую большую проблему ВСУ

В ДНР назвали самую большую проблему ВСУ - РИА Новости, 06.04.2024

В ДНР назвали самую большую проблему ВСУ

Украинская армия испытывает кадровый дефицит, подготовленных частей на фронте практически нет - только мобилизованные военные, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T12:38

2024-04-06T12:38

2024-04-06T12:38

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ян гагин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинская армия испытывает кадровый дефицит, подготовленных частей на фронте практически нет - только мобилизованные военные, рассказал в интервью РИА Новости советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. "Самая большая проблема ВСУ в последнее время - это кризис призывного ресурса. Техника есть, но за рычаги этой техники кто-то должен сесть, кто-то должен стать пехотой, которая пойдет за этой техникой. Сейчас мы встречаем чаще всего на передовой именно мобилизованных украинских граждан, которые не имеют практически никакой подготовки, они туда брошены. И сейчас, скажем так, кадровых боеспособных частей на фронте не так много. Их стараются беречь, потому что они были повыбиты в первые месяцы, в первый год кампании", - рассказал Гагин. Кроме того, отметил собеседник агентства, у ВСУ фиксируется недостаток боеприпасов, но недооценивать противника не стоит. "Ну, разумеется, недооценивать противника нельзя. Техника у них еще есть. Отчасти есть, видимо, и боеприпасы, которые могут обеспечить эту технику", - подчеркнул он. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html

https://ria.ru/20240402/bomby-1937304119.html

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в мире, украина, донецкая народная республика, ян гагин, вооруженные силы украины