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Жителя Волгограда привлекут к ответственности за оскорбления участников СВО - РИА Новости, 06.04.2024
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14:43 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/volgograd-1938244650.html
Жителя Волгограда привлекут к ответственности за оскорбления участников СВО
Жителя Волгограда привлекут к ответственности за оскорбления участников СВО - РИА Новости, 06.04.2024
Жителя Волгограда привлекут к ответственности за оскорбления участников СВО
В Волгограде полицейские проводят проверку видеозаписи, на которой мужчина "оскорбительно высказывается" в адрес участников СВО, сообщила официальный... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:43
2024-04-06T14:43
происшествия
волгоград
волгоградская область
ирина волк
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Волгограде полицейские проводят проверку видеозаписи, на которой мужчина "оскорбительно высказывается" в адрес участников СВО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. "В ходе мониторинга сети Интернет моими коллегами из Волгоградской области выявлена видеозапись, на которой мужчина оскорбительно высказывается в адрес участников специальной военной операции. В результате оперативных мероприятий полицейскими установлено, что участником видеоролика является 29-летний житель города Волгограда. В настоящий момент принимаются меры по его задержанию", - написала она. Она отметила, что запись направили на исследование, проверка проводится по факту дискредитации Вооруженных Сил России, по ее результатам будет принято решение о привлечении мужчины к ответственности.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, ирина волк
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Ирина Волк
Жителя Волгограда привлекут к ответственности за оскорбления участников СВО

В Волгограде привлекут к ответственности мужчину, оскорбившего участников СВО

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Волгограде полицейские проводят проверку видеозаписи, на которой мужчина "оскорбительно высказывается" в адрес участников СВО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
«
"В ходе мониторинга сети Интернет моими коллегами из Волгоградской области выявлена видеозапись, на которой мужчина оскорбительно высказывается в адрес участников специальной военной операции. В результате оперативных мероприятий полицейскими установлено, что участником видеоролика является 29-летний житель города Волгограда. В настоящий момент принимаются меры по его задержанию", - написала она.
Она отметила, что запись направили на исследование, проверка проводится по факту дискредитации Вооруженных Сил России, по ее результатам будет принято решение о привлечении мужчины к ответственности.
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