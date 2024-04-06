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Жителя Волгограда привлекут к ответственности за оскорбления участников СВО
Жителя Волгограда привлекут к ответственности за оскорбления участников СВО - РИА Новости, 06.04.2024
Жителя Волгограда привлекут к ответственности за оскорбления участников СВО
В Волгограде полицейские проводят проверку видеозаписи, на которой мужчина "оскорбительно высказывается" в адрес участников СВО, сообщила официальный... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:43
2024-04-06T14:43
2024-04-06T14:43
происшествия
волгоград
волгоградская область
ирина волк
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Волгограде полицейские проводят проверку видеозаписи, на которой мужчина "оскорбительно высказывается" в адрес участников СВО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. "В ходе мониторинга сети Интернет моими коллегами из Волгоградской области выявлена видеозапись, на которой мужчина оскорбительно высказывается в адрес участников специальной военной операции. В результате оперативных мероприятий полицейскими установлено, что участником видеоролика является 29-летний житель города Волгограда. В настоящий момент принимаются меры по его задержанию", - написала она. Она отметила, что запись направили на исследование, проверка проводится по факту дискредитации Вооруженных Сил России, по ее результатам будет принято решение о привлечении мужчины к ответственности.
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происшествия, волгоград, волгоградская область, ирина волк
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Ирина Волк
Жителя Волгограда привлекут к ответственности за оскорбления участников СВО
В Волгограде привлекут к ответственности мужчину, оскорбившего участников СВО