https://ria.ru/20240406/volgograd-1938244650.html

Жителя Волгограда привлекут к ответственности за оскорбления участников СВО

Жителя Волгограда привлекут к ответственности за оскорбления участников СВО - РИА Новости, 06.04.2024

Жителя Волгограда привлекут к ответственности за оскорбления участников СВО

В Волгограде полицейские проводят проверку видеозаписи, на которой мужчина "оскорбительно высказывается" в адрес участников СВО, сообщила официальный... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T14:43

2024-04-06T14:43

2024-04-06T14:43

происшествия

волгоград

волгоградская область

ирина волк

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Волгограде полицейские проводят проверку видеозаписи, на которой мужчина "оскорбительно высказывается" в адрес участников СВО, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. "В ходе мониторинга сети Интернет моими коллегами из Волгоградской области выявлена видеозапись, на которой мужчина оскорбительно высказывается в адрес участников специальной военной операции. В результате оперативных мероприятий полицейскими установлено, что участником видеоролика является 29-летний житель города Волгограда. В настоящий момент принимаются меры по его задержанию", - написала она. Она отметила, что запись направили на исследование, проверка проводится по факту дискредитации Вооруженных Сил России, по ее результатам будет принято решение о привлечении мужчины к ответственности.

https://ria.ru/20231014/shtraf-1902763836.html

волгоград

волгоградская область

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происшествия, волгоград, волгоградская область, ирина волк