https://ria.ru/20240406/voda-1938214161.html
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приблизился к опасной отметке
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приблизился к опасной отметке - РИА Новости, 06.04.2024
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приблизился к опасной отметке
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизилась к опасной отметке, сообщила городская мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:48
2024-04-06T11:48
2024-04-06T12:50
оренбург
прорыв дамбы в орске
урал
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УФА, 6 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизилась к опасной отметке, сообщила городская мэрия в Telegram-канале."По информации муниципального диспетчерского центра, уровень воды на реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке. По данным на восемь утра, 6 апреля, уровень воды составил 828 сантиметров", — говорится в публикации.Опасной считается отметка в 930 сантиметров.Прорыв дамбыВ пятницу в районе улицы Оренбургской в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Мэр Василий Козупица уточнил, что она получила повреждения в двух местах. В правительстве региона опровергли данные о полном разрушении дамбы. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.Подтоплена половина Старого города в Орске. Там нашли два тела, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. По данным экстренных служб, обнаружены трое погибших.Утром в субботу уровень воды стал критическим. По прогнозам специалистов, вода уйдет из города не раньше, чем через полторы-две недели. В Орске, как и во всей Оренбургской области, действует режим чрезвычайной ситуации.По данным прокуратуры, прорыв дамбы произошел из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения, Гостехнадзор ранее выявлял нарушения. Возбуждено уголовное дело по статьям нарушение безопасности и халатность.Всего в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения находятся 427 жителей.
https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html
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Подтопленный Старый город в Орске
Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно.
2024-04-06T11:48
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оренбург, прорыв дамбы в орске, урал, орск, происшествия
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Урал, Орск, Происшествия
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приблизился к опасной отметке
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке в 930 см
УФА, 6 апр — РИА Новости.
Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизилась к опасной отметке, сообщила городская мэрия в Telegram-канале
.
"По информации муниципального диспетчерского центра, уровень воды на реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке. По данным на восемь утра, 6 апреля, уровень воды составил 828 сантиметров", — говорится в публикации.
Опасной считается отметка в 930 сантиметров.
В пятницу в районе улицы Оренбургской в Орске
прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Мэр Василий Козупица уточнил, что она получила повреждения в двух местах. В правительстве региона опровергли данные о полном разрушении дамбы. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.
Подтоплена половина Старого города в Орске. Там нашли два тела, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области
. По данным экстренных служб, обнаружены трое погибших.
Утром в субботу уровень воды стал критическим. По прогнозам специалистов, вода уйдет из города не раньше, чем через полторы-две недели. В Орске, как и во всей Оренбургской области, действует режим чрезвычайной ситуации.
По данным прокуратуры, прорыв дамбы произошел из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения, Гостехнадзор ранее выявлял нарушения. Возбуждено уголовное дело по статьям нарушение безопасности и халатность.
Всего в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения находятся 427 жителей.