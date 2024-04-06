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Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приблизился к опасной отметке

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приблизился к опасной отметке - РИА Новости, 06.04.2024

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга приблизился к опасной отметке

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизилась к опасной отметке, сообщила городская мэрия в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T11:48

2024-04-06T11:48

2024-04-06T12:50

оренбург

прорыв дамбы в орске

урал

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происшествия

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УФА, 6 апр — РИА Новости. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге приблизилась к опасной отметке, сообщила городская мэрия в Telegram-канале."По информации муниципального диспетчерского центра, уровень воды на реке Урал у Оренбурга приближается к опасной отметке. По данным на восемь утра, 6 апреля, уровень воды составил 828 сантиметров", — говорится в публикации.Опасной считается отметка в 930 сантиметров.Прорыв дамбыВ пятницу в районе улицы Оренбургской в Орске прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Мэр Василий Козупица уточнил, что она получила повреждения в двух местах. В правительстве региона опровергли данные о полном разрушении дамбы. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.Подтоплена половина Старого города в Орске. Там нашли два тела, по предварительным данным, их смерти не связаны с утоплением, сообщили РИА Новости в правительстве Оренбургской области. По данным экстренных служб, обнаружены трое погибших.Утром в субботу уровень воды стал критическим. По прогнозам специалистов, вода уйдет из города не раньше, чем через полторы-две недели. В Орске, как и во всей Оренбургской области, действует режим чрезвычайной ситуации.По данным прокуратуры, прорыв дамбы произошел из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения, Гостехнадзор ранее выявлял нарушения. Возбуждено уголовное дело по статьям нарушение безопасности и халатность.Всего в регионе подтоплены 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков, эвакуированы 4208 человек, в пунктах временного размещения находятся 427 жителей.

https://ria.ru/20240405/damba-1938157568.html

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Подтопленный Старый город в Орске Подтопленный Старый город в Орске. Передвигаться без помощи спецтехники практически невозможно. 2024-04-06T11:48 true PT0M20S

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