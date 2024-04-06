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Власти рассказали, когда уйдет вода из затопленного Орска

Власти рассказали, когда уйдет вода из затопленного Орска - РИА Новости, 06.04.2024

Власти рассказали, когда уйдет вода из затопленного Орска

Вода из затопленного Орска уйдет не раньше чем через полторы-две недели, заявил мэр города в Оренбургской области Василий Козупица. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T08:39

2024-04-06T08:39

2024-04-06T08:39

орск

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

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УФА, 6 апр - РИА Новости. Вода из затопленного Орска уйдет не раньше чем через полторы-две недели, заявил мэр города в Оренбургской области Василий Козупица. "Количество мест в ПВР (пунктах временного размещения – ред.) намного больше, чем прибывает людей, тем более нам предлагают помощь другие города. Им большое спасибо. В местах временного размещения можно находиться до трех суток, а дальше нужны места длительного размещения. Потому что вода не уйдет в течение 2-3 дней, она уйдет через 1,5-2 недели, а может быть и более", - сказал Козупица журналистам. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.

орск

оренбургская область

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