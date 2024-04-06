Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали, когда уйдет вода из затопленного Орска - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:39 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/voda-1938180865.html
Власти рассказали, когда уйдет вода из затопленного Орска
Власти рассказали, когда уйдет вода из затопленного Орска - РИА Новости, 06.04.2024
Власти рассказали, когда уйдет вода из затопленного Орска
Вода из затопленного Орска уйдет не раньше чем через полторы-две недели, заявил мэр города в Оренбургской области Василий Козупица. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T08:39
2024-04-06T08:39
орск
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143504_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_f9d245ef36bad07b8cba6018dee91a9e.jpg
УФА, 6 апр - РИА Новости. Вода из затопленного Орска уйдет не раньше чем через полторы-две недели, заявил мэр города в Оренбургской области Василий Козупица. "Количество мест в ПВР (пунктах временного размещения – ред.) намного больше, чем прибывает людей, тем более нам предлагают помощь другие города. Им большое спасибо. В местах временного размещения можно находиться до трех суток, а дальше нужны места длительного размещения. Потому что вода не уйдет в течение 2-3 дней, она уйдет через 1,5-2 недели, а может быть и более", - сказал Козупица журналистам. Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
орск
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эвакуация жителей Орска
Эвакуация жителей Орска
2024-04-06T08:39
true
PT0M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1938143504_96:0:1028:699_1920x0_80_0_0_e6a53b761afca0cd222bf2184ab55271.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орск, оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия, видео
Орск, Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Власти рассказали, когда уйдет вода из затопленного Орска
УФА, 6 апр - РИА Новости. Вода из затопленного Орска уйдет не раньше чем через полторы-две недели, заявил мэр города в Оренбургской области Василий Козупица.
2024-04-06T08:39
true
PT0M26S
Власти рассказали, когда уйдет вода из затопленного Орска

Мэр Козупица: вода из затопленного Орска уйдет через полторы — две недели

© МЧС Оренбургской области/TelegramЭвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
© МЧС Оренбургской области/Telegram
Эвакуация жителей из зоны возможного подтопления в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 6 апр - РИА Новости. Вода из затопленного Орска уйдет не раньше чем через полторы-две недели, заявил мэр города в Оренбургской области Василий Козупица.
"Количество мест в ПВР (пунктах временного размещения – ред.) намного больше, чем прибывает людей, тем более нам предлагают помощь другие города. Им большое спасибо. В местах временного размещения можно находиться до трех суток, а дальше нужны места длительного размещения. Потому что вода не уйдет в течение 2-3 дней, она уйдет через 1,5-2 недели, а может быть и более", - сказал Козупица журналистам.
Ранее в мэрии Орска РИА Новости сообщали, что произошел прорыв дамбы, которая защищала город от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили пункты временного размещения. В мэрии уточняли, что прорвало защитную дамбу в районе улицы Оренбургской.
 
ОрскОренбургская областьПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала