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Вильфанд предупредил о сложном половодье в Центральной России
Вильфанд предупредил о сложном половодье в Центральной России - РИА Новости, 06.04.2024
Вильфанд предупредил о сложном половодье в Центральной России
Уровень воды превышает опасную отметку в более чем 30 субъектах РФ, до середины следующей недели сложная ситуация с половодьем ожидается практически во всех... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T03:37
2024-04-06T03:37
2024-04-06T03:37
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россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Уровень воды превышает опасную отметку в более чем 30 субъектах РФ, до середины следующей недели сложная ситуация с половодьем ожидается практически во всех регионах Центральной России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В более 30 регионах России сейчас уровень воды превышает опасную отметку", - сказал Вильфанд. По его словам, непростая ситуация с паводками в России связана с тем, что рекорды температуры "щёлкались как семечки", и снег очень быстро растаял. "До середины следующей недели в центре европейской России сложная ситуация. Практически все субъекты Центрального федерального округа сейчас на грани - сложное половодье", - сказал Вильфанд.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Вильфанд предупредил о сложном половодье в Центральной России
Вильфанд: в Центральной России ожидается сложная ситуация с половодьем
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Уровень воды превышает опасную отметку в более чем 30 субъектах РФ, до середины следующей недели сложная ситуация с половодьем ожидается практически во всех регионах Центральной России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В более 30 регионах России сейчас уровень воды превышает опасную отметку", - сказал Вильфанд.
По его словам, непростая ситуация с паводками в России связана с тем, что рекорды температуры "щёлкались как семечки", и снег очень быстро растаял.
"До середины следующей недели в центре европейской России сложная ситуация. Практически все субъекты Центрального федерального округа сейчас на грани - сложное половодье", - сказал Вильфанд.