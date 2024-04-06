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Вильфанд предупредил о сложном половодье в Центральной России

Вильфанд предупредил о сложном половодье в Центральной России - РИА Новости, 06.04.2024

Вильфанд предупредил о сложном половодье в Центральной России

Уровень воды превышает опасную отметку в более чем 30 субъектах РФ, до середины следующей недели сложная ситуация с половодьем ожидается практически во всех... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T03:37

2024-04-06T03:37

2024-04-06T03:37

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Уровень воды превышает опасную отметку в более чем 30 субъектах РФ, до середины следующей недели сложная ситуация с половодьем ожидается практически во всех регионах Центральной России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В более 30 регионах России сейчас уровень воды превышает опасную отметку", - сказал Вильфанд. По его словам, непростая ситуация с паводками в России связана с тем, что рекорды температуры "щёлкались как семечки", и снег очень быстро растаял. "До середины следующей недели в центре европейской России сложная ситуация. Практически все субъекты Центрального федерального округа сейчас на грани - сложное половодье", - сказал Вильфанд.

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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр, погода