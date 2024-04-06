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Вильфанд пообещал майскую погоду в большинстве регионов - РИА Новости, 06.04.2024
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03:24 06.04.2024 (обновлено: 05:37 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/vilfand-1938165962.html
Вильфанд пообещал майскую погоду в большинстве регионов
Вильфанд пообещал майскую погоду в большинстве регионов - РИА Новости, 06.04.2024
Вильфанд пообещал майскую погоду в большинстве регионов
Температура воздуха выше климатической нормы на 2-6 градусов прогнозируется в большинстве регионов России в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T03:24
2024-04-06T05:37
общество
россия
астраханская область
иркутская область
роман вильфанд
гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Температура воздуха выше климатической нормы на 2-6 градусов прогнозируется в большинстве регионов России в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Если усреднить температуру за выходные дни и за первую половину следующей недели, то в Центральной России температура на 4-6 градусов выше нормы... Начиная с понедельника температура будет майская", - сказал Вильфанд. По его словам, в эти дни в Ростовской, Астраханской областях, Приволжском федеральном округе температура будет на 2-4 градуса выше нормы. В Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии, Хабаровском, Приморском краях и Сахалинской области прогнозируется температура на 4-5 градусов выше нормы. Иная ситуация на севере страны - в Мурманской, Архангельской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии температура будет ниже нормы, сообщил синоптик.
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общество, россия, астраханская область, иркутская область, роман вильфанд, гидрометцентр, погода
Общество, Россия, Астраханская область, Иркутская область, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Погода
Вильфанд пообещал майскую погоду в большинстве регионов

Вильфанд: в большинстве регионов РФ в ближайшие дни будет майская погода

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы
Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина отдыхает на скамейке во время теплой погоды в одном из парков Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Температура воздуха выше климатической нормы на 2-6 градусов прогнозируется в большинстве регионов России в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Если усреднить температуру за выходные дни и за первую половину следующей недели, то в Центральной России температура на 4-6 градусов выше нормы... Начиная с понедельника температура будет майская", - сказал Вильфанд.
По его словам, в эти дни в Ростовской, Астраханской областях, Приволжском федеральном округе температура будет на 2-4 градуса выше нормы. В Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии, Хабаровском, Приморском краях и Сахалинской области прогнозируется температура на 4-5 градусов выше нормы.
Иная ситуация на севере страны - в Мурманской, Архангельской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии температура будет ниже нормы, сообщил синоптик.
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ОбществоРоссияАстраханская областьИркутская областьРоман ВильфандГидрометцентрПогода
 
 
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