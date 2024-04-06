https://ria.ru/20240406/vilfand-1938165962.html

Вильфанд пообещал майскую погоду в большинстве регионов

Вильфанд пообещал майскую погоду в большинстве регионов - РИА Новости, 06.04.2024

Вильфанд пообещал майскую погоду в большинстве регионов

Температура воздуха выше климатической нормы на 2-6 градусов прогнозируется в большинстве регионов России в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T03:24

2024-04-06T03:24

2024-04-06T05:37

общество

россия

астраханская область

иркутская область

роман вильфанд

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Температура воздуха выше климатической нормы на 2-6 градусов прогнозируется в большинстве регионов России в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Если усреднить температуру за выходные дни и за первую половину следующей недели, то в Центральной России температура на 4-6 градусов выше нормы... Начиная с понедельника температура будет майская", - сказал Вильфанд. По его словам, в эти дни в Ростовской, Астраханской областях, Приволжском федеральном округе температура будет на 2-4 градуса выше нормы. В Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии, Хабаровском, Приморском краях и Сахалинской области прогнозируется температура на 4-5 градусов выше нормы. Иная ситуация на севере страны - в Мурманской, Архангельской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии температура будет ниже нормы, сообщил синоптик.

https://ria.ru/20240401/pogoda-1937194891.html

россия

астраханская область

иркутская область

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общество, россия, астраханская область, иркутская область, роман вильфанд, гидрометцентр, погода