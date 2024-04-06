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Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки ночью

Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки ночью - РИА Новости, 06.04.2024

Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки ночью

Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки в ночь на воскресенье, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T20:43

2024-04-06T20:43

2024-04-06T20:47

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

орск

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки в ночь на воскресенье, сообщила пресс-служба губернатора региона.В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области."В ночь на воскресенье уровень Урала может достичь критической отметки", - говорится в сообщении.

оренбург

орск

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оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия, орск