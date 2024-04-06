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Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки ночью - РИА Новости, 06.04.2024
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20:43 06.04.2024 (обновлено: 20:47 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/uroven-1938303583.html
Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки ночью
Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки ночью - РИА Новости, 06.04.2024
Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки ночью
Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки в ночь на воскресенье, сообщила пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T20:43
2024-04-06T20:47
оренбург
прорыв дамбы в орске
происшествия
орск
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки в ночь на воскресенье, сообщила пресс-служба губернатора региона.В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области."В ночь на воскресенье уровень Урала может достичь критической отметки", - говорится в сообщении.
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
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оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия, орск
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Орск
Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки ночью

Уровень реки Урал может достичь критической отметки в ночь на воскресенье

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГород Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости
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Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал у Оренбурга может достичь критической отметки в ночь на воскресенье, сообщила пресс-служба губернатора региона.
В пятницу, 5 апреля произошел прорыв дамбы, которая защищала оренбургский город Орск от реки Урал. Идет массовая эвакуация людей из района Старый город, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Режим ЧС введен на всей территории области.
"В ночь на воскресенье уровень Урала может достичь критической отметки", - говорится в сообщении.
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