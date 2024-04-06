https://ria.ru/20240406/ukraina-1938316122.html

Все изменится. В США заговорили о поворотном моменте на Украине

Все изменится. В США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 06.04.2024

Все изменится. В США заговорили о поворотном моменте на Украине

Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть путем военного переворота после истечения срока его полномочий, предположил бывший разведчик ВС США... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T22:42

2024-04-06T22:42

2024-04-06T23:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир зеленский

скотт риттер

дмитрий песков

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880196_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06fad7afbd81d40f2fa9b932216306ed.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть путем военного переворота после истечения срока его полномочий, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Из-за отмены президентских выборов 20 мая, когда должна была пройти инаугурация нового президента, мы сталкиваемся с такой ситуацией: его не будет. <…> Все изменится. <…> Это плохой момент, и я думаю, что вы принимаете то, что мы видим, что российские или украинские военные признают полную несостоятельность Зеленского и его заблуждения. И сейчас все чаще говорят о возможности военного переворота, чтобы отстранить Зеленского от власти", — отметил он.По мнению бывшего военного, Украина превратилась в недееспособное государство в экономической, общественной и военной сферах. При этом он добавил, что НАТО ничего не может сделать, чтобы изменить это положение."Украина сейчас не демократия, а диктатура, <…> управляемая при помощи военного положения", — резюмировал Риттер.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", и призывал поставить точку на этом вопросе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проанализируют ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий президента Украины, чтобы заявить о своей позиции.

https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938299656.html

https://ria.ru/20240406/vsu-1938276498.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, дмитрий песков, вооруженные силы сша, нато