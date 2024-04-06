https://ria.ru/20240406/ukraina-1938316122.html
Все изменится. В США заговорили о поворотном моменте на Украине
Все изменится. В США заговорили о поворотном моменте на Украине - РИА Новости, 06.04.2024
Все изменится. В США заговорили о поворотном моменте на Украине
Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть путем военного переворота после истечения срока его полномочий, предположил бывший разведчик ВС США... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T22:42
2024-04-06T22:42
2024-04-06T23:38
специальная военная операция на украине
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скотт риттер
дмитрий песков
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президента Украины Владимира Зеленского могут свергнуть путем военного переворота после истечения срока его полномочий, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong."Из-за отмены президентских выборов 20 мая, когда должна была пройти инаугурация нового президента, мы сталкиваемся с такой ситуацией: его не будет. <…> Все изменится. <…> Это плохой момент, и я думаю, что вы принимаете то, что мы видим, что российские или украинские военные признают полную несостоятельность Зеленского и его заблуждения. И сейчас все чаще говорят о возможности военного переворота, чтобы отстранить Зеленского от власти", — отметил он.По мнению бывшего военного, Украина превратилась в недееспособное государство в экономической, общественной и военной сферах. При этом он добавил, что НАТО ничего не может сделать, чтобы изменить это положение."Украина сейчас не демократия, а диктатура, <…> управляемая при помощи военного положения", — резюмировал Риттер.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", и призывал поставить точку на этом вопросе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проанализируют ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий президента Украины, чтобы заявить о своей позиции.
https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938299656.html
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Все изменится. В США заговорили о поворотном моменте на Украине
Риттер: на Украине может произойти переворот после истечения срока Зеленского