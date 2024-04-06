https://ria.ru/20240406/ukraina-1938315823.html
В Госдуме заявили, что французские солдаты на Украине будут вне закона
В Госдуме заявили, что французские солдаты на Украине будут вне закона - РИА Новости, 06.04.2024
В Госдуме заявили, что французские солдаты на Украине будут вне закона
Французские солдаты получат на Украине статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя,... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T22:39
2024-04-06T22:39
2024-04-06T22:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Французские солдаты получат на Украине статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении. "Все солдаты иностранных армий, включая французских, которые зайдут на Украину, получат статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона", - сказал Белик. По его словам, сегодня Зеленский испытывает острую нехватку в рядах ВСУ лояльных ему солдатах. "Франция много сказала, но неизвестно, что из этого перейдет в реальные дела, а Зеленскому остается только карман шире держать. Сколько французов уедет на Украину и уедут ли вообще - остается загадкой года. Вполне возможно, все ограничится словами", - сказал Белик.
https://ria.ru/20240406/evropa-1937853952.html
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Севастополь, Франция, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Эммануэль Макрон, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В Госдуме заявили, что французские солдаты на Украине будут вне закона
Депутат Госдумы заявил, что французские солдаты на Украине будут вне закона
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Французские солдаты получат на Украине статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Владимир Зеленский
в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона
о возможной отправке войск на Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией
для высвобождения резервов ВСУ
, задействованных на данном направлении.
"Все солдаты иностранных армий, включая французских, которые зайдут на Украину, получат статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона", - сказал Белик.
По его словам, сегодня Зеленский испытывает острую нехватку в рядах ВСУ лояльных ему солдатах.
"Франция много сказала, но неизвестно, что из этого перейдет в реальные дела, а Зеленскому остается только карман шире держать. Сколько французов уедет на Украину и уедут ли вообще - остается загадкой года. Вполне возможно, все ограничится словами", - сказал Белик.