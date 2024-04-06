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В Госдуме заявили, что французские солдаты на Украине будут вне закона - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:39 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938315823.html
В Госдуме заявили, что французские солдаты на Украине будут вне закона
В Госдуме заявили, что французские солдаты на Украине будут вне закона - РИА Новости, 06.04.2024
В Госдуме заявили, что французские солдаты на Украине будут вне закона
Французские солдаты получат на Украине статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя,... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T22:39
2024-04-06T22:39
специальная военная операция на украине
украина
севастополь
франция
владимир зеленский
дмитрий белик
эммануэль макрон
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Французские солдаты получат на Украине статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении. "Все солдаты иностранных армий, включая французских, которые зайдут на Украину, получат статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона", - сказал Белик. По его словам, сегодня Зеленский испытывает острую нехватку в рядах ВСУ лояльных ему солдатах. "Франция много сказала, но неизвестно, что из этого перейдет в реальные дела, а Зеленскому остается только карман шире держать. Сколько французов уедет на Украину и уедут ли вообще - остается загадкой года. Вполне возможно, все ограничится словами", - сказал Белик.
https://ria.ru/20240406/evropa-1937853952.html
https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html
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украина, севастополь, франция, владимир зеленский, дмитрий белик, эммануэль макрон, госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Севастополь, Франция, Владимир Зеленский, Дмитрий Белик, Эммануэль Макрон, Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
В Госдуме заявили, что французские солдаты на Украине будут вне закона

Депутат Госдумы заявил, что французские солдаты на Украине будут вне закона

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Французские солдаты получат на Украине статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении.
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"Все солдаты иностранных армий, включая французских, которые зайдут на Украину, получат статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона", - сказал Белик.
По его словам, сегодня Зеленский испытывает острую нехватку в рядах ВСУ лояльных ему солдатах.
"Франция много сказала, но неизвестно, что из этого перейдет в реальные дела, а Зеленскому остается только карман шире держать. Сколько французов уедет на Украину и уедут ли вообще - остается загадкой года. Вполне возможно, все ограничится словами", - сказал Белик.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСевастопольФранцияВладимир ЗеленскийДмитрий БеликЭммануэль МакронГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
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