https://ria.ru/20240406/ukraina-1938315823.html

В Госдуме заявили, что французские солдаты на Украине будут вне закона

В Госдуме заявили, что французские солдаты на Украине будут вне закона - РИА Новости, 06.04.2024

В Госдуме заявили, что французские солдаты на Украине будут вне закона

Французские солдаты получат на Украине статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя,... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T22:39

2024-04-06T22:39

2024-04-06T22:39

специальная военная операция на украине

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франция

владимир зеленский

дмитрий белик

эммануэль макрон

госдума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Французские солдаты получат на Украине статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. Ранее Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении. "Все солдаты иностранных армий, включая французских, которые зайдут на Украину, получат статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона", - сказал Белик. По его словам, сегодня Зеленский испытывает острую нехватку в рядах ВСУ лояльных ему солдатах. "Франция много сказала, но неизвестно, что из этого перейдет в реальные дела, а Зеленскому остается только карман шире держать. Сколько французов уедет на Украину и уедут ли вообще - остается загадкой года. Вполне возможно, все ограничится словами", - сказал Белик.

https://ria.ru/20240406/evropa-1937853952.html

https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html

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украина, севастополь, франция, владимир зеленский, дмитрий белик, эммануэль макрон, госдума рф, вооруженные силы украины