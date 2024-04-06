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СМИ: на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет - РИА Новости, 06.04.2024
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22:32 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938315222.html
СМИ: на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет
СМИ: на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет - РИА Новости, 06.04.2024
СМИ: на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет
Украинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет, сообщило местное издание "Страна",... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T22:32
2024-04-06T22:32
украина
в мире
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
конгресс сша
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет, сообщило местное издание "Страна", проанализировав текст указа Владимира Зеленского. "Власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Согласно данным издания, в подписанном ранее Зеленским законе об электронном реестре военнообязанных прописана норма о том, что органы власти подают данные в реестр обо всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, вне зависимости от их пола. Из этого журналисты сделали вывод, что женщины также попадут в реестр военнообязанных. На этой неделе на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе, а также еще один закон о создании "электронного кабинета призывника", через который можно будет рассылать повестки в онлайн-формате. Как считает подозреваемый на Украине в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский, Зеленский намерено принял эти законы в спешном порядке, не дожидаясь принятия законопроекта о мобилизации, куда также включены подобные нормы, ради продолжения финансирования ВСУ конгрессом США. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы. Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938299656.html
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
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украина, в мире, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины, конгресс сша
Украина, В мире, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Конгресс США
СМИ: на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет

"Страна": на Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинские власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет, сообщило местное издание "Страна", проанализировав текст указа Владимира Зеленского.
"Власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
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Согласно данным издания, в подписанном ранее Зеленским законе об электронном реестре военнообязанных прописана норма о том, что органы власти подают данные в реестр обо всех гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет, вне зависимости от их пола. Из этого журналисты сделали вывод, что женщины также попадут в реестр военнообязанных.
На этой неделе на Украине был снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Кроме того, Владимир Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе, а также еще один закон о создании "электронного кабинета призывника", через который можно будет рассылать повестки в онлайн-формате. Как считает подозреваемый на Украине в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский, Зеленский намерено принял эти законы в спешном порядке, не дожидаясь принятия законопроекта о мобилизации, куда также включены подобные нормы, ради продолжения финансирования ВСУ конгрессом США.
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На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принял в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Если в установленный срок военнообязанный не явился в военкомат, ему могут ограничить право выезда за границу, право управления транспортным средством, арестовать счета. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
Документ предусматривает демобилизацию через 36 месяцев по решению ставки верховного главнокомандующего. Ряд депутатов Рады раскритиковали этот пункт, отметив, что в нем есть лазейка для затягивания процесса.
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