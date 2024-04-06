https://ria.ru/20240406/ukraina-1938251320.html

В США рассказали об ударе, полученном Украиной с нового фланга

В США рассказали об ударе, полученном Украиной с нового фланга - РИА Новости, 06.04.2024

В США рассказали об ударе, полученном Украиной с нового фланга

Распри между республиканцами, которые контролируют Палату представителей США, и угроза отстранения спикера Майка Джонсона от должности, стали элементами... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T15:25

2024-04-06T15:25

2024-04-06T15:54

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Украина дольше, чем планировалось, может остаться без помощи США из-за разногласий в конгрессе, пишет Reuters. "Распри между республиканцами, которые контролируют Палату представителей США, и угроза отстранения спикера Майка Джонсона от должности, стали элементами давления на него, чтобы он отложил принятие решения по давно ожидаемому законопроекту о помощи Украине, Израилю и другим ключевым союзникам", — говорится в публикации. В статье отмечается, что поскольку у Киева не хватает боеприпасов, то его сторонники очень рассчитывают, что после окончания двухнедельных каникул у законодателей, Джонсон сможет быстро провести пакет помощи через Палату представителей и Сенат, возглавляемый демократами. Однако, республиканцы не хотят идти на компромисс и требуют уделить внимание обеспечению безопасности американских границ, а также сократить расходы, чтобы компенсировать помощь союзникам США. С этой целью они хотят, чтобы спикер подождал, пока не появится закон, который получит поддержку большинства, пишет Reuters. Вместе с тем, некоторые скептики считают, что может потребоваться не один месяц, чтобы достичь соглашения и заручиться поддержкой большинства республиканцев, пишет издание. Предвыборный сезон в самом разгаре, у конгресса остается всего несколько продуктивных недель, а затем внимание законодателей будет сосредоточено на предвыборной кампании, говорится в материале.

https://ria.ru/20240406/ukraina-1938200902.html

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