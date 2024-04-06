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Произойдет быстро. На Западе раскрыли, что Россия устроила под Часовым Яром - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:10 06.04.2024 (обновлено: 17:41 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938248988.html
Произойдет быстро. На Западе раскрыли, что Россия устроила под Часовым Яром
Произойдет быстро. На Западе раскрыли, что Россия устроила под Часовым Яром - РИА Новости, 06.04.2024
Произойдет быстро. На Западе раскрыли, что Россия устроила под Часовым Яром
Российские войска могут пробить оборону Часова Яра и войти в город, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:10
2024-04-06T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские войска могут пробить оборону Часова Яра и войти в город, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."События сейчас происходят все более быстрыми темпами, так что за последние пару дней мы получили сообщения о том, что русские войска достигли ворот Часова Яра. &lt;…&gt; Взятие города может быть трудным и затяжным, когда русские войдут в город, но я думаю, что обвал, когда он начнется, произойдет быстро", — отметил он.По мнению эксперта, украинцам будет трудно перебрасывать войска на этот участок фронта из-за канала. Он пояснил, что ВСУ в таком случае окажутся на открытой местности и станут очень уязвимы для атак российских беспилотников, артиллерийских систем и даже самолетов."Так или иначе, русские прибыли к воротам этого микрорайона", — резюмировал Меркурис.Накануне советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра. Населенный пункт находится в Донецкой Народной Республике, в 15 километрах к западу от Артемовска.Как рассказал во вторник РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский, с 2014 года противник использовал город для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка воинских частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.
https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html
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россия
донецкая народная республика
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в мире, россия, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Произойдет быстро. На Западе раскрыли, что Россия устроила под Часовым Яром

Эксперт Меркурис: Россия может обрушить оборону ВСУ и взять Часов Яр

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские войска могут пробить оборону Часова Яра и войти в город, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"События сейчас происходят все более быстрыми темпами, так что за последние пару дней мы получили сообщения о том, что русские войска достигли ворот Часова Яра. <…> Взятие города может быть трудным и затяжным, когда русские войдут в город, но я думаю, что обвал, когда он начнется, произойдет быстро", — отметил он.
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По мнению эксперта, украинцам будет трудно перебрасывать войска на этот участок фронта из-за канала. Он пояснил, что ВСУ в таком случае окажутся на открытой местности и станут очень уязвимы для атак российских беспилотников, артиллерийских систем и даже самолетов.
"Так или иначе, русские прибыли к воротам этого микрорайона", — резюмировал Меркурис.
Накануне советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра. Населенный пункт находится в Донецкой Народной Республике, в 15 километрах к западу от Артемовска.
Как рассказал во вторник РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский, с 2014 года противник использовал город для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка воинских частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.
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