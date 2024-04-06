https://ria.ru/20240406/ukraina-1938248988.html
Произойдет быстро. На Западе раскрыли, что Россия устроила под Часовым Яром
Произойдет быстро. На Западе раскрыли, что Россия устроила под Часовым Яром - РИА Новости, 06.04.2024
Произойдет быстро. На Западе раскрыли, что Россия устроила под Часовым Яром
Российские войска могут пробить оборону Часова Яра и войти в город, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:10
2024-04-06T15:10
2024-04-06T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донецкая народная республика
артемовск
денис пушилин
ян гагин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404339_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_5af588489cb44875f8e33e8b9770f0b2.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские войска могут пробить оборону Часова Яра и войти в город, предположил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."События сейчас происходят все более быстрыми темпами, так что за последние пару дней мы получили сообщения о том, что русские войска достигли ворот Часова Яра. <…> Взятие города может быть трудным и затяжным, когда русские войдут в город, но я думаю, что обвал, когда он начнется, произойдет быстро", — отметил он.По мнению эксперта, украинцам будет трудно перебрасывать войска на этот участок фронта из-за канала. Он пояснил, что ВСУ в таком случае окажутся на открытой местности и станут очень уязвимы для атак российских беспилотников, артиллерийских систем и даже самолетов."Так или иначе, русские прибыли к воротам этого микрорайона", — резюмировал Меркурис.Накануне советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил РИА Новости, что Вооруженные силы России вошли в пригород Часова Яра. Населенный пункт находится в Донецкой Народной Республике, в 15 километрах к западу от Артемовска.Как рассказал во вторник РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский, с 2014 года противник использовал город для ротации: туда для ВСУ привозили свежие подразделения из других регионов Украины. Погрузка воинских частей, которые потрепали в боях, осуществлялась в Артемовске, то есть эти два железнодорожных узла были ключевыми для украинского командования.
https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html
https://ria.ru/20240405/ukraina-1937785420.html
россия
донецкая народная республика
артемовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934404339_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_8ea5b147d468307754ca1a05487db33d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, донецкая народная республика, артемовск, денис пушилин, ян гагин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Артемовск, Денис Пушилин, Ян Гагин, Вооруженные силы Украины
Произойдет быстро. На Западе раскрыли, что Россия устроила под Часовым Яром
Эксперт Меркурис: Россия может обрушить оборону ВСУ и взять Часов Яр