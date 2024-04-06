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Сырский сделал шокирующее заявление о ситуации на фронте - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 06.04.2024 (обновлено: 21:45 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938217906.html
Сырский сделал шокирующее заявление о ситуации на фронте
Сырский сделал шокирующее заявление о ситуации на фронте - РИА Новости, 06.04.2024
Сырский сделал шокирующее заявление о ситуации на фронте
Главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте сложной. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Особенно сложная обстановка сложилась на... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T12:09
2024-04-06T21:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
александр сырский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте сложной. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском (Артемовском. — Прим. ред.) направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки; на Авдеевском — в районах Бердычи, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки", — отметил он.На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной, добавил главком.Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938187276.html
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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Россия
Сырский сделал шокирующее заявление о ситуации на фронте

Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для Киева

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте сложной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском (Артемовском. — Прим. ред.) направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки; на Авдеевском — в районах Бердычи, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки", — отметил он.
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На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной, добавил главком.
Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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