https://ria.ru/20240406/ukraina-1938217906.html

Сырский сделал шокирующее заявление о ситуации на фронте

Сырский сделал шокирующее заявление о ситуации на фронте - РИА Новости, 06.04.2024

Сырский сделал шокирующее заявление о ситуации на фронте

Главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте сложной. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Особенно сложная обстановка сложилась на... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T12:09

2024-04-06T12:09

2024-04-06T21:45

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте сложной. Об этом он написал в своем Telegram-канале. "Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском (Артемовском. — Прим. ред.) направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки; на Авдеевском — в районах Бердычи, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки", — отметил он.На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной, добавил главком.Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.

https://ria.ru/20240406/ukraina-1938187276.html

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в мире, украина, александр сырский, вооруженные силы украины, россия