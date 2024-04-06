Сырский сделал шокирующее заявление о ситуации на фронте
Главком ВСУ Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для Киева
© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию на фронте сложной. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском (Артемовском. — Прим. ред.) направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки; на Авдеевском — в районах Бердычи, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки", — отметил он.
"Особенно сложная обстановка сложилась на Бахмутском (Артемовском. — Прим. ред.) направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки; на Авдеевском — в районах Бердычи, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки", — отметил он.
На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной, добавил главком.
Директор ЦРУ Роберт Бернс ранее заявлял, что без дополнительной военной помощи со стороны США Украина будет вынуждена пойти на мирные переговоры на условиях Москвы. По его мнению, отсутствие американской поддержки обернется для ВСУ дальнейшим отступлением и потерей территорий. Как сообщала газета Mundo со ссылкой на украинского военного, Киев проиграет, если в ближайшее время Украина не получит боеприпасы от Запада. Премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, заявил, что Евросоюз не сможет предоставить Украине достаточное количество финансовых ресурсов, которые позволили бы ей одержать военную победу в конфликте с Россией.