https://ria.ru/20240406/ukraina-1938193353.html

В Крыму считают, что Украина может повторить судьбу Германии

В Крыму считают, что Украина может повторить судьбу Германии - РИА Новости, 06.04.2024

В Крыму считают, что Украина может повторить судьбу Германии

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает, что Украину после окончания специальной военной операции ждет судьба послевоенной Германии. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T09:55

2024-04-06T09:55

2024-04-06T09:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

заур смирнов

германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает, что Украину после окончания специальной военной операции ждет судьба послевоенной Германии. "Позиция западных и мировых лидеров, а также отношение США, демонстрируемые в последнее время относительно дальнейшей судьбы Украины, в том числе обсуждаемые содержание и условия возможных переговоров, говорят о том, что Украина после завершения СВО может повторить послевоенную судьбу Германии", - сказал Смирнов РИА Новости. В частности, по его словам, разделение страны, утрата территорий, буферные зоны, установление протектората, вот основные факторы, которые будут сопутствовать новому украинскому статусу. "Также особым предметом переговоров о будущем Украины станет судьба ее армии и природных ресурсов", - подчеркнул Смирнов.

https://ria.ru/20240405/ukraina-1938088510.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, заур смирнов, германия