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В Крыму считают, что Украина может повторить судьбу Германии - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938193353.html
В Крыму считают, что Украина может повторить судьбу Германии
В Крыму считают, что Украина может повторить судьбу Германии - РИА Новости, 06.04.2024
В Крыму считают, что Украина может повторить судьбу Германии
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает, что Украину после окончания специальной военной операции ждет судьба послевоенной Германии. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T09:55
2024-04-06T09:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
заур смирнов
германия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает, что Украину после окончания специальной военной операции ждет судьба послевоенной Германии. "Позиция западных и мировых лидеров, а также отношение США, демонстрируемые в последнее время относительно дальнейшей судьбы Украины, в том числе обсуждаемые содержание и условия возможных переговоров, говорят о том, что Украина после завершения СВО может повторить послевоенную судьбу Германии", - сказал Смирнов РИА Новости. В частности, по его словам, разделение страны, утрата территорий, буферные зоны, установление протектората, вот основные факторы, которые будут сопутствовать новому украинскому статусу. "Также особым предметом переговоров о будущем Украины станет судьба ее армии и природных ресурсов", - подчеркнул Смирнов.
https://ria.ru/20240405/ukraina-1938088510.html
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в мире, украина, заур смирнов, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Заур Смирнов, Германия
В Крыму считают, что Украина может повторить судьбу Германии

Заур Смирнов: Украину после окончания СВО ждет судьба послевоенной Германии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов считает, что Украину после окончания специальной военной операции ждет судьба послевоенной Германии.
«
"Позиция западных и мировых лидеров, а также отношение США, демонстрируемые в последнее время относительно дальнейшей судьбы Украины, в том числе обсуждаемые содержание и условия возможных переговоров, говорят о том, что Украина после завершения СВО может повторить послевоенную судьбу Германии", - сказал Смирнов РИА Новости.
В частности, по его словам, разделение страны, утрата территорий, буферные зоны, установление протектората, вот основные факторы, которые будут сопутствовать новому украинскому статусу.
"Также особым предметом переговоров о будущем Украины станет судьба ее армии и природных ресурсов", - подчеркнул Смирнов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЗаур СмирновГермания
 
 
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