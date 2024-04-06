https://ria.ru/20240406/ukraina-1938187276.html

Нехаммер неожиданно высказался о Макроне после его слов о России

Нехаммер неожиданно высказался о Макроне после его слов о России - РИА Новости, 06.04.2024

Нехаммер неожиданно высказался о Макроне после его слов о России

Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал в интервью Le Figaro, что не во всем согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном в вопросе подхода к разрешению... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T09:21

2024-04-06T09:21

2024-04-06T14:53

специальная военная операция на украине

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франция

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эммануэль макрон

карл нехаммер

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал в интервью Le Figaro, что не во всем согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном в вопросе подхода к разрешению конфликта на Украине. "Мы согласны с намерением достичь прочного мира. Но наши позиции расходятся в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции — сторонник принципа сдерживания", — сказал он. Канцлер добавил, что некоторые агрессивные доводы могут казаться убедительными, но сам он является сторонником принципа предосторожности, чтобы избежать неконтролируемой эскалации. В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.

https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938184540.html

https://ria.ru/20240403/ukraina-1937506302.html

франция

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в мире, франция, украина, австрия, эммануэль макрон, карл нехаммер