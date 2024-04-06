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Нехаммер неожиданно высказался о Макроне после его слов о России - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:21 06.04.2024 (обновлено: 14:53 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938187276.html
Нехаммер неожиданно высказался о Макроне после его слов о России
Нехаммер неожиданно высказался о Макроне после его слов о России - РИА Новости, 06.04.2024
Нехаммер неожиданно высказался о Макроне после его слов о России
Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал в интервью Le Figaro, что не во всем согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном в вопросе подхода к разрешению... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T09:21
2024-04-06T14:53
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
австрия
эммануэль макрон
карл нехаммер
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал в интервью Le Figaro, что не во всем согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном в вопросе подхода к разрешению конфликта на Украине. "Мы согласны с намерением достичь прочного мира. Но наши позиции расходятся в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции — сторонник принципа сдерживания", — сказал он. Канцлер добавил, что некоторые агрессивные доводы могут казаться убедительными, но сам он является сторонником принципа предосторожности, чтобы избежать неконтролируемой эскалации. В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938184540.html
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937506302.html
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в мире, франция, украина, австрия, эммануэль макрон, карл нехаммер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Австрия, Эммануэль Макрон, Карл Нехаммер
Нехаммер неожиданно высказался о Макроне после его слов о России

Канцлер Австрии Нехаммер не согласился с позицией Макрона по Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКарл Нехаммер
Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Карл Нехаммер. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал в интервью Le Figaro, что не во всем согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном в вопросе подхода к разрешению конфликта на Украине.

"Мы согласны с намерением достичь прочного мира. Но наши позиции расходятся в выборе пути достижения этой цели. Я выступаю за принцип предосторожности. Президент Франции — сторонник принципа сдерживания", — сказал он.
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Канцлер добавил, что некоторые агрессивные доводы могут казаться убедительными, но сам он является сторонником принципа предосторожности, чтобы избежать неконтролируемой эскалации.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с французскими военными
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаАвстрияЭммануэль МакронКарл Нехаммер
 
 
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