https://ria.ru/20240406/udar-1938187409.html

Подполье: ВС России поразили расположение ВСУ в Николаевской области

Подполье: ВС России поразили расположение ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 06.04.2024

Подполье: ВС России поразили расположение ВСУ в Николаевской области

Вооруженные силы России нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, где на базах отдыха находятся военнослужащие ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T09:22

2024-04-06T09:22

2024-04-06T18:31

николаевская область

украина

сергей лебедев

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, где на базах отдыха находятся военнослужащие ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Сегодня был очень мощный взрыв на побережье Очакова <...> по базам отдыха, в которых живут вэсэушники. К побережью поехало много скорых", — сказал собеседник агентства. Также он отметил, что вся прибрежная зона Очакова находится под полным контролем ВСУ, местным жителям проход на берег закрыт блокпостами. По словам Лебедева, на побережье множество пансионатов и домов отдыха, где располагаются украинские военные, там же находятся склады и места, где они прячут технику. "На данный момент военные очень нервные, а СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения", — добавил Лебедев.

https://ria.ru/20240212/nikolaev-1926805790.html

https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html

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николаевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность