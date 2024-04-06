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Подполье: ВС России поразили расположение ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 06.04.2024 (обновлено: 18:31 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/udar-1938187409.html
Подполье: ВС России поразили расположение ВСУ в Николаевской области
Подполье: ВС России поразили расположение ВСУ в Николаевской области - РИА Новости, 06.04.2024
Подполье: ВС России поразили расположение ВСУ в Николаевской области
Вооруженные силы России нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, где на базах отдыха находятся военнослужащие ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T09:22
2024-04-06T18:31
николаевская область
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, где на базах отдыха находятся военнослужащие ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. "Сегодня был очень мощный взрыв на побережье Очакова &lt;...&gt; по базам отдыха, в которых живут вэсэушники. К побережью поехало много скорых", — сказал собеседник агентства. Также он отметил, что вся прибрежная зона Очакова находится под полным контролем ВСУ, местным жителям проход на берег закрыт блокпостами. По словам Лебедева, на побережье множество пансионатов и домов отдыха, где располагаются украинские военные, там же находятся склады и места, где они прячут технику. "На данный момент военные очень нервные, а СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения", — добавил Лебедев.
https://ria.ru/20240212/nikolaev-1926805790.html
https://ria.ru/20240402/svo-1937316788.html
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николаевская область, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Николаевская область, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Подполье: ВС России поразили расположение ВСУ в Николаевской области

Подполье: ВС России нанесли удар по расположению ВСУ на побережье Очакова

© РИА НовостиИстребитель Су-35 вылетает на задание
Истребитель Су-35 вылетает на задание - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости
Истребитель Су-35 вылетает на задание. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, где на базах отдыха находятся военнослужащие ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
"Сегодня был очень мощный взрыв на побережье Очакова <...> по базам отдыха, в которых живут вэсэушники. К побережью поехало много скорых", — сказал собеседник агентства.
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Также он отметил, что вся прибрежная зона Очакова находится под полным контролем ВСУ, местным жителям проход на берег закрыт блокпостами.
По словам Лебедева, на побережье множество пансионатов и домов отдыха, где располагаются украинские военные, там же находятся склады и места, где они прячут технику.
"На данный момент военные очень нервные, а СБУ собирается начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения", — добавил Лебедев.
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Специальная военная операция на УкраинеНиколаевская областьУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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