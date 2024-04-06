https://ria.ru/20240406/turtsiya-1938159320.html
Граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию без визы
Граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию без визы - РИА Новости, 06.04.2024
Граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию без визы
Граждане Таджикистана больше не могут въехать в Турцию без визы, указ опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T00:25
2024-04-06T00:25
2024-04-06T00:52
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СТАМБУЛ, 6 апр — РИА Новости. Граждане Таджикистана больше не могут въехать в Турцию без визы, указ опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. "Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту", — говорится в указе, подписанном президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Причины решения не указаны.Двое обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье посещали Стамбул в январе-марте и жили в отелях, при этом остается тайной, чем они занимались несколько дней до вылета, сообщали ранее турецкие СМИ.Также турецкая газета Hürriyet писала, что в Стамбуле силовики отследили двоих предполагаемых членов "Исламского государства"*, задержанные планировали теракт в Турции, план был уже "на продвинутой стадии". В сообщении газеты говорится, что подозреваемые — это 37-летний гражданин Таджикистана и 41-летняя гражданка Киргизии, которая впоследствии была депортирована из Турции.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240404/informatsiya-1937842099.html
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в мире, таджикистан, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Таджикистан, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию без визы
Турция отменила безвизовый въезд для граждан Таджикистана