https://ria.ru/20240406/turtsiya-1938159320.html

Граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию без визы

Граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию без визы - РИА Новости, 06.04.2024

Граждане Таджикистана больше не смогут въехать в Турцию без визы

Граждане Таджикистана больше не могут въехать в Турцию без визы, указ опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T00:25

2024-04-06T00:25

2024-04-06T00:52

в мире

таджикистан

турция

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794508137_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_99ae15cf30703ceecf1f941a6e5d0a35.jpg

СТАМБУЛ, 6 апр — РИА Новости. Граждане Таджикистана больше не могут въехать в Турцию без визы, указ опубликован в официальном вестнике Resmi Gazete. "Решено отменить безвизовый режим для граждан Таджикистана, въезжающих в Турцию по общегражданскому паспорту", — говорится в указе, подписанном президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Причины решения не указаны.Двое обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье посещали Стамбул в январе-марте и жили в отелях, при этом остается тайной, чем они занимались несколько дней до вылета, сообщали ранее турецкие СМИ.Также турецкая газета Hürriyet писала, что в Стамбуле силовики отследили двоих предполагаемых членов "Исламского государства"*, задержанные планировали теракт в Турции, план был уже "на продвинутой стадии". В сообщении газеты говорится, что подозреваемые — это 37-летний гражданин Таджикистана и 41-летняя гражданка Киргизии, которая впоследствии была депортирована из Турции.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240404/informatsiya-1937842099.html

https://ria.ru/20240405/vzryvy-1937905434.html

таджикистан

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таджикистан, турция, реджеп тайип эрдоган