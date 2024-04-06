https://ria.ru/20240406/turel-1938164977.html
В Lobaev Arms сообщили о разработке турели для защиты техники от дронов
В Lobaev Arms сообщили о разработке турели для защиты техники от дронов - РИА Новости, 06.04.2024
В Lobaev Arms сообщили о разработке турели для защиты техники от дронов
Российский производитель сверхдальнобойных снайперских винтовок Lobaev Arms начал работы по созданию турели для защиты бронетехники от украинских FPV-дронов, в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T03:08
2024-04-06T03:08
2024-04-06T03:08
новое оружие россии
безопасность
технологии
таруса
калужская область
россия
владислав лобаев
lobaev arms
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский производитель сверхдальнобойных снайперских винтовок Lobaev Arms начал работы по созданию турели для защиты бронетехники от украинских FPV-дронов, в настоящее время идут испытания прототипа данной системы, заявил РИА Новости глава компании Владислав Лобаев. "Сегодня Lobaev Arms создает комплекс защиты наших боевых бронированных машин от украинских FPV-дронов ВСУ. Данная тематика не является "традиционной" для предприятия, однако мы не можем стоять в стороне, учитывая, что применение таких дронов противником представляет сегодня одну из главных опасностей на фронте", - сказал он. Собеседник агентства подчеркнул, что решение создать антидроновую пушку связано с необходимостью найти асимметричный и при этом экономичный ответ на угрозу украинских FPV-устройств. "Сегодня нельзя мириться с ситуацией, когда танк за несколько миллионов долларов может вывести из строя БПЛА стоимостью в пересчете на наши деньги в 40 тысяч рублей", - сказал Лобаев. Среди преимуществ этого антидронового комплекса в Lobaev Arms назвали его компактность и быстроту развертывания, которая занимает всего три минуты, в том числе потенциально на бронемашине. Данная система представляет собой вращающуюся роботизированную турель, которую предполагается устанавливать на бронетехнику. Калибр орудия, которое сегодня проходит испытания, – 12 и нарезной 7.62х39 мм, а также 5.56х45мм, однако в ходе работ облик комплекса, калибр и количество стволов могут измениться. "В этой работе мы пока сознательно ушли от каких-то конкретных тактико-технических характеристик. Изделие, которое получится в итоге, может быть сильно видоизменено. Конечная система может быть двух-, пяти- и даже шестиствольной, причем возможна комбинация гладких и нарезных стволов", - рассказал Лобаев. Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными устройствами для подвеса боеприпасов, благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы. Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия Lobaev Arms (Таруса, Калужская область) является первым в истории России частным оборонным предприятием. Одной из самых известных снайперских винтовок разработки компании является "Сумрак" - самое дальнобойное на сегодняшний день оружие такого класса в мире (максимальная дальность поражения цели при "рекордной" стрельбе - 4 километра).
https://ria.ru/20240401/spetsoperatsiya-1937015524.html
https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934001714.html
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безопасность, технологии, таруса, калужская область, россия, владислав лобаев, lobaev arms, вооруженные силы украины
Новое оружие России, Безопасность, Технологии, Таруса, Калужская область, Россия, Владислав Лобаев, Lobaev Arms, Вооруженные силы Украины
В Lobaev Arms сообщили о разработке турели для защиты техники от дронов
Глава Lobaev Arms Лобаев: компания разработает турель для борьбы с дронами
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российский производитель сверхдальнобойных снайперских винтовок Lobaev Arms начал работы по созданию турели для защиты бронетехники от украинских FPV-дронов, в настоящее время идут испытания прототипа данной системы, заявил РИА Новости глава компании Владислав Лобаев.
"Сегодня Lobaev Arms создает комплекс защиты наших боевых бронированных машин от украинских FPV-дронов ВСУ
. Данная тематика не является "традиционной" для предприятия, однако мы не можем стоять в стороне, учитывая, что применение таких дронов противником представляет сегодня одну из главных опасностей на фронте", - сказал он.
Собеседник агентства подчеркнул, что решение создать антидроновую пушку связано с необходимостью найти асимметричный и при этом экономичный ответ на угрозу украинских FPV-устройств. "Сегодня нельзя мириться с ситуацией, когда танк за несколько миллионов долларов может вывести из строя БПЛА стоимостью в пересчете на наши деньги в 40 тысяч рублей", - сказал Лобаев.
Среди преимуществ этого антидронового комплекса в Lobaev Arms назвали его компактность и быстроту развертывания, которая занимает всего три минуты, в том числе потенциально на бронемашине. Данная система представляет собой вращающуюся роботизированную турель, которую предполагается устанавливать на бронетехнику. Калибр орудия, которое сегодня проходит испытания, – 12 и нарезной 7.62х39 мм, а также 5.56х45мм, однако в ходе работ облик комплекса, калибр и количество стволов могут измениться.
"В этой работе мы пока сознательно ушли от каких-то конкретных тактико-технических характеристик. Изделие, которое получится в итоге, может быть сильно видоизменено. Конечная система может быть двух-, пяти- и даже шестиствольной, причем возможна комбинация гладких и нарезных стволов", - рассказал Лобаев.
Современные FPV-дроны представляют большую опасность для военнослужащих на поле боя. Они используются для радиотехнической и оптоэлектронной разведки, отвлечения радиолокационных средств и ракетных комплексов во время воздушной атаки. FPV-дроны могут оснащаться специальными устройствами для подвеса боеприпасов, благодаря защищенным каналам связи устойчивы к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
Специализирующаяся на производстве гражданского и служебного снайперского оружия Lobaev Arms (Таруса
, Калужская область) является первым в истории России
частным оборонным предприятием. Одной из самых известных снайперских винтовок разработки компании является "Сумрак" - самое дальнобойное на сегодняшний день оружие такого класса в мире (максимальная дальность поражения цели при "рекордной" стрельбе - 4 километра).