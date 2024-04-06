https://ria.ru/20240406/trevoga-1938166101.html
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.04.2024
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Киевской и Винницкой... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T03:28
2024-04-06T03:28
2024-04-06T03:28
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Киевской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги звучит в Харьковской области с 21.16 пятницы. Через два часа сигнал начал звучать в Днепропетровской области, а позднее распространился и на другие регионы. Кроме того, сигнал тревоги также звучит на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240403/udar-1937583784.html
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в мире, украина, россия, винницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Винницкая область
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу