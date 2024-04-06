https://ria.ru/20240406/terakt-1938257599.html

"Недоразвитые ублюдки". Медведев рассказал об организации ЧП в "Крокусе"

"Недоразвитые ублюдки". Медведев рассказал об организации ЧП в "Крокусе" - РИА Новости, 06.04.2024

"Недоразвитые ублюдки". Медведев рассказал об организации ЧП в "Крокусе"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что истинные организаторы теракта в "Крокус сити холле" пока прячутся в тени группировки РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T16:00

2024-04-06T16:00

2024-04-06T17:13

происшествия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что истинные организаторы теракта в "Крокус сити холле" пока прячутся в тени группировки "Исламское государство"*."Организаторы. С ними несколько сложнее, для чего и была разработана легенда об ответственности ИГ*, которую экстремисты с радостью подтвердили. Но ведь они всегда так делают, просто для увеличения своего капитала. Ну и деньги никто не отменял, они, вероятно, своё получили. А вот истинные организаторы пока прячутся в тени ИГ*. Таков замысел", - написал он."О соучастниках террористического акта, совершенного 22 марта в "Крокус Сити Холле". Исполнители: с ними всё понятно: эти недоразвитые ублюдки пойманы, с ними проводятся следственные действия. Причём очевидно, что, несмотря на множественные ссылки на их принадлежность к ИГ/ISIS/"Вилаят Хорасан"*, эти мрази – отнюдь не религиозные фанатики, готовые умереть за веру", - добавил Медведев.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание..* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html

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происшествия