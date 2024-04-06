Рейтинг@Mail.ru
"Недоразвитые ублюдки". Медведев рассказал об организации ЧП в "Крокусе" - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 06.04.2024 (обновлено: 17:13 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/terakt-1938257599.html
"Недоразвитые ублюдки". Медведев рассказал об организации ЧП в "Крокусе"
"Недоразвитые ублюдки". Медведев рассказал об организации ЧП в "Крокусе" - РИА Новости, 06.04.2024
"Недоразвитые ублюдки". Медведев рассказал об организации ЧП в "Крокусе"
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что истинные организаторы теракта в "Крокус сити холле" пока прячутся в тени группировки РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:00
2024-04-06T17:13
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935906526_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_c87b8f652daf67c50c2b807d944a2d8b.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что истинные организаторы теракта в "Крокус сити холле" пока прячутся в тени группировки "Исламское государство"*."Организаторы. С ними несколько сложнее, для чего и была разработана легенда об ответственности ИГ*, которую экстремисты с радостью подтвердили. Но ведь они всегда так делают, просто для увеличения своего капитала. Ну и деньги никто не отменял, они, вероятно, своё получили. А вот истинные организаторы пока прячутся в тени ИГ*. Таков замысел", - написал он."О соучастниках террористического акта, совершенного 22 марта в "Крокус Сити Холле". Исполнители: с ними всё понятно: эти недоразвитые ублюдки пойманы, с ними проводятся следственные действия. Причём очевидно, что, несмотря на множественные ссылки на их принадлежность к ИГ/ISIS/"Вилаят Хорасан"*, эти мрази – отнюдь не религиозные фанатики, готовые умереть за веру", - добавил Медведев.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание..* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
https://ria.ru/20240327/pepelische-1936021874.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935906526_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_f249dbf49e31574991a328bb8277d396.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия
Происшествия
"Недоразвитые ублюдки". Медведев рассказал об организации ЧП в "Крокусе"

Медведев: истинные организаторы теракта в "Крокусе" прячутся в тени ИГ

© АГН "Москва" / Ярослав ЧингаевЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что истинные организаторы теракта в "Крокус сити холле" пока прячутся в тени группировки "Исламское государство"*.
"Организаторы. С ними несколько сложнее, для чего и была разработана легенда об ответственности ИГ*, которую экстремисты с радостью подтвердили. Но ведь они всегда так делают, просто для увеличения своего капитала. Ну и деньги никто не отменял, они, вероятно, своё получили. А вот истинные организаторы пока прячутся в тени ИГ*. Таков замысел", - написал он.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
23 марта, 16:37
"О соучастниках террористического акта, совершенного 22 марта в "Крокус Сити Холле". Исполнители: с ними всё понятно: эти недоразвитые ублюдки пойманы, с ними проводятся следственные действия. Причём очевидно, что, несмотря на множественные ссылки на их принадлежность к ИГ/ISIS/"Вилаят Хорасан"*, эти мрази – отнюдь не религиозные фанатики, готовые умереть за веру", - добавил Медведев.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание..
Мужчина с цветами у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Неовласовцы кривляются на пепелище
27 марта, 08:00
* Запрещенная в России террористическая организация
 
Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала