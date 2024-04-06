https://ria.ru/20240406/tela-1938312780.html

В ДНР эвакуировали более 15 тел украинских военнослужащих

В ДНР эвакуировали более 15 тел украинских военнослужащих - РИА Новости, 06.04.2024

В ДНР эвакуировали более 15 тел украинских военнослужащих

Более 15 тел украинских военнослужащих эвакуировали члены Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений из-под Артемовска в Донецкой Народной... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T21:58

2024-04-06T21:58

2024-04-06T21:58

специальная военная операция на украине

артемовский

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Более 15 тел украинских военнослужащих эвакуировали члены Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений из-под Артемовска в Донецкой Народной Республике, передает корреспондент РИА Новости. Останки украинских военнослужащих были найдены возле одного из бывших укрепрайонов ВСУ под Артемовском, по предварительным данным, тела находятся там с лета 2022 года. "Собрать получилось 15 целых тел и полтела, надо разбираться. Либо разбросаны (в результате артудара - ред.) настолько, что верхней части не будет, либо будем раскладывать и соберем", - рассказал РИА Новости один из членов группы. Все тела были эвакуированы для проведения необходимых экспертиз. "Война есть война. Она всегда жестока и страшна. Но только от человека зависит, сохранит он в этих условиях свою человечность или нет. Гуманность очеловечивает. Сбор останков поверженного врага важен. Он напоминает нам о том, что всё временно, вечны только доброта, справедливость, восприятие чужой беды", - прокомментировала РИА Новости советник главы ЛНР, руководитель Межведомственной рабочей группы по розыску захоронений жертв украинской агрессии Анна Сорока.

https://ria.ru/20240406/vsu-1938276498.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

артемовский

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артемовский, луганская народная республика, вооруженные силы украины