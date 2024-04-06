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Британские ВМС заявили о нападении на судно в Йемене - РИА Новости, 06.04.2024
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22:57 06.04.2024 (обновлено: 22:59 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/sudno-1938317029.html
Британские ВМС заявили о нападении на судно в Йемене
Британские ВМС заявили о нападении на судно в Йемене - РИА Новости, 06.04.2024
Британские ВМС заявили о нападении на судно в Йемене
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию о нападении на судно в 60... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T22:57
2024-04-06T22:59
в мире
красное море
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию о нападении на судно в 60 морских милях (111,1 километра) к юго-западу от йеменского порта Ходейда. "Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте в 60 морских милях к юго-западу от Ходейды в Йемене. Капитан судна сообщил о двух ракетах вблизи судна. Первая была перехвачена силами коалиции, вторая упала в воду на расстоянии от судна", - говорится в сообщении управления в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение. Согласно сообщению, судно и экипаж не пострадали, оно продолжает следование в порт назначения. Власти ведут расследование. Управление рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и "сообщать о любой подозрительной активности". Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
https://ria.ru/20240329/yemen-1936514620.html
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в мире, красное море, ходейда (город), йемен
В мире, Красное море, Ходейда (город), Йемен
Британские ВМС заявили о нападении на судно в Йемене

UKMTO сообщило, что получило данные о нападении на судно у порта Ходейда

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКрасном море
Красном море - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Красном море. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию о нападении на судно в 60 морских милях (111,1 километра) к юго-западу от йеменского порта Ходейда.
"Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте в 60 морских милях к юго-западу от Ходейды в Йемене. Капитан судна сообщил о двух ракетах вблизи судна. Первая была перехвачена силами коалиции, вторая упала в воду на расстоянии от судна", - говорится в сообщении управления в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение.
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Согласно сообщению, судно и экипаж не пострадали, оно продолжает следование в порт назначения. Власти ведут расследование.
Управление рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и "сообщать о любой подозрительной активности".
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
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