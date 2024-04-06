Британские ВМС заявили о нападении на судно в Йемене
UKMTO сообщило, что получило данные о нападении на судно у порта Ходейда
Красном море. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах сообщило, что получило информацию о нападении на судно в 60 морских милях (111,1 километра) к юго-западу от йеменского порта Ходейда.
"Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) получило сообщение об инциденте в 60 морских милях к юго-западу от Ходейды в Йемене. Капитан судна сообщил о двух ракетах вблизи судна. Первая была перехвачена силами коалиции, вторая упала в воду на расстоянии от судна", - говорится в сообщении управления в соцсети X. Инцидент классифицируется как нападение.
Согласно сообщению, судно и экипаж не пострадали, оно продолжает следование в порт назначения. Власти ведут расследование.
Управление рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и "сообщать о любой подозрительной активности".
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.