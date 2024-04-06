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Обвиняемого в нападении на Чибиса привезли на заседание суда на кровати
Обвиняемого в нападении на Чибиса привезли на заседание суда на кровати - РИА Новости, 06.04.2024
Обвиняемого в нападении на Чибиса привезли на заседание суда на кровати
Мужчину, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, привезли на кровати в импровизированный зал судебного заседания в палате РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:17
2024-04-06T11:17
2024-04-06T17:31
происшествия
андрей чибис
мурманская область
нападение на губернатора мурманской области чибиса
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КИРОВСК, 6 апр - РИА Новости. Мужчину, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, привезли на кровати в импровизированный зал судебного заседания в палате номер 8 в Апатитско-Кировской больнице для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.Выездное заседание суда по избранию меры пресечения проходит в больнице, поскольку напавший на главу региона был ранен при задержании.Мужчина не может передвигаться самостоятельно, внешне выглядит спокойным, ответил на вопросы журналистов. О самом происшествии сказал, что пока идет следствие, не будет рассказывать подробности.В четверг вечером было совершено покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Как установлено следствием, 42-летний житель Апатитов, дождавшись, когда губернатор области закончит встречу с жителями города, нанес ему удар ножом в живот. Глава региона был госпитализирован в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. После покушения мужчина попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками Росгвардии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. В СК задержанный объяснил свой поступок чувством личной неприязни, хотя знаком с главой региона не был. В пятницу Чибис был доставлен санавиацией в мурманскую областную больницу, где продолжит лечение.
https://ria.ru/20240405/chibis-1937955112.html
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Фигурант дела о нападении на мурманского губернатора на заседании суда
Мужчину, которого обвиняют в нападении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, привезли на кровати в импровизированный зал судебного заседания в палате номер 8 в Апатитско-Кировской больнице для избрания меры пресечения, передает корреспондент РИА Новости.
2024-04-06T11:17
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происшествия, андрей чибис, мурманская область, нападение на губернатора мурманской области чибиса
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Обвиняемого в нападении на Чибиса привезли на заседание суда на кровати
Фигуранта дела о нападении на Чибиса привезли на заседание суда на кровати