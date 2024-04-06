https://ria.ru/20240406/sud-1938178206.html
Мексика обратится в Международный суд после штурма посольства в Эквадоре
Мексика обратится в Международный суд после штурма посольства в Эквадоре - РИА Новости, 06.04.2024
Мексика обратится в Международный суд после штурма посольства в Эквадоре
Правительство Мексики обратится в Международный суд ООН, чтобы осудить действия властей Эквадора после нападения полиции на дипмиссию в Кито, в результате... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T08:15
2024-04-06T08:15
2024-04-06T12:50
в мире
мексика
эквадор
оон
андрес мануэль лопес обрадор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938224737_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_da3ffb51e7b8c99d25b0259549b7718f.jpg
МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости. Правительство Мексики обратится в Международный суд ООН, чтобы осудить действия властей Эквадора после нападения полиции на дипмиссию в Кито, в результате которого дипломатический персонал получил травмы, сообщила глава МИД Алисия Барсена.Ранее глава МИД сообщала, что мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда местные силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента Хорхе Гласа."Мексика обратится в Международный суд с просьбой осудить ответственность Эквадора за нарушения международного права", - заявила Барсена, слова которой публикует МИД Мексики в блоге в соцсети Х.По словам министра, после консультации с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и перед лицом вопиющего нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности, принципа неприкосновенности мексиканских дипломатических помещений и персонала, а также основных норм международного сотрудничества, Мексика немедленно разрывает дипломатические отношения с Эквадором."Дипломатический персонал Мексики в Эквадоре немедленно покинет эту страну. Мексика надеется, что Эквадор предоставит необходимые гарантии для выезда мексиканского персонала", - сказано в тексте сообщения.
https://ria.ru/20240226/ekvador-1929486894.html
мексика
эквадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938224737_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_88c557c6c60512b8587c274813f54d85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мексика, эквадор, оон, андрес мануэль лопес обрадор
В мире, Мексика, Эквадор, ООН, Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Мексика обратится в Международный суд после штурма посольства в Эквадоре
Мексика обратится в суд ООН после штурма посольства властями Эквадора
МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости. Правительство Мексики обратится в Международный суд ООН, чтобы осудить действия властей Эквадора после нападения полиции на дипмиссию в Кито, в результате которого дипломатический персонал получил травмы, сообщила глава МИД Алисия Барсена.
Ранее глава МИД сообщала, что мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда местные силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента Хорхе Гласа.
"Мексика обратится в Международный суд с просьбой осудить ответственность Эквадора за нарушения международного права", - заявила Барсена, слова которой публикует МИД Мексики в блоге в соцсети Х.
По словам министра, после консультации с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором
и перед лицом вопиющего нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности, принципа неприкосновенности мексиканских дипломатических помещений и персонала, а также основных норм международного сотрудничества, Мексика немедленно разрывает дипломатические отношения с Эквадором.
"Дипломатический персонал Мексики в Эквадоре немедленно покинет эту страну. Мексика надеется, что Эквадор предоставит необходимые гарантии для выезда мексиканского персонала", - сказано в тексте сообщения.