https://ria.ru/20240406/sud-1938178206.html

Мексика обратится в Международный суд после штурма посольства в Эквадоре

Мексика обратится в Международный суд после штурма посольства в Эквадоре - РИА Новости, 06.04.2024

Мексика обратится в Международный суд после штурма посольства в Эквадоре

Правительство Мексики обратится в Международный суд ООН, чтобы осудить действия властей Эквадора после нападения полиции на дипмиссию в Кито, в результате... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T08:15

2024-04-06T08:15

2024-04-06T12:50

в мире

мексика

эквадор

оон

андрес мануэль лопес обрадор

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МЕХИКО, 6 апр - РИА Новости. Правительство Мексики обратится в Международный суд ООН, чтобы осудить действия властей Эквадора после нападения полиции на дипмиссию в Кито, в результате которого дипломатический персонал получил травмы, сообщила глава МИД Алисия Барсена.Ранее глава МИД сообщала, что мексиканские дипломаты в Эквадоре получили травмы во время штурма посольства, когда местные силовики ворвались для ареста укрывающегося эквадорского экс-вице-президента Хорхе Гласа."Мексика обратится в Международный суд с просьбой осудить ответственность Эквадора за нарушения международного права", - заявила Барсена, слова которой публикует МИД Мексики в блоге в соцсети Х.По словам министра, после консультации с президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и перед лицом вопиющего нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях, в частности, принципа неприкосновенности мексиканских дипломатических помещений и персонала, а также основных норм международного сотрудничества, Мексика немедленно разрывает дипломатические отношения с Эквадором."Дипломатический персонал Мексики в Эквадоре немедленно покинет эту страну. Мексика надеется, что Эквадор предоставит необходимые гарантии для выезда мексиканского персонала", - сказано в тексте сообщения.

https://ria.ru/20240226/ekvador-1929486894.html

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