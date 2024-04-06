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В Пентагоне прокомментировали вбросы о противоспутниковом оружии России - РИА Новости, 06.04.2024
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01:53 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/sputniki-1938162332.html
В Пентагоне прокомментировали вбросы о противоспутниковом оружии России
В Пентагоне прокомментировали вбросы о противоспутниковом оружии России - РИА Новости, 06.04.2024
В Пентагоне прокомментировали вбросы о противоспутниковом оружии России
США следят за якобы происходящим развитием противоспутникового средства РФ, координируются с союзниками и связываются с Москвой по этому вопросу, заявили РИА... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T01:53
2024-04-06T01:53
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США следят за якобы происходящим развитием противоспутникового средства РФ, координируются с союзниками и связываются с Москвой по этому вопросу, заявили РИА Новости в Пентагоне."Мы продолжаем следить за развитием вызывающего беспокойство российского противоспутникового средства. Мы предпринимаем ряд действий в ответ на это развитие, в том числе, координируемся с союзниками и партнерами, а также прямо связываемся с Россией по их безответственному плану", - сообщил агентству представитель американского оборонного ведомства.Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения РФ ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет. Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявлял, что вбросы о якобы российском ядерном оружии в космосе нужны, чтобы втянуть РФ в переговоры, выгодные США. Президент назвал демагогией утверждения американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщал, что Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, при этом в Москве видят, что США, приписывая несуществующие намерения РФ в космосе, связанные якобы с размещением ядерного оружия, одновременно хотят добиться для себя там превосходства, в том числе в сфере вооружений.В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
https://ria.ru/20240224/kosmos-1929251540.html
https://ria.ru/20240217/ugroza-1927892499.html
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в мире, россия, сша, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Министерство обороны США
В Пентагоне прокомментировали вбросы о противоспутниковом оружии России

Пентагон: США поддерживают связь с Москвой по поводу противоспутниковых средств

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США следят за якобы происходящим развитием противоспутникового средства РФ, координируются с союзниками и связываются с Москвой по этому вопросу, заявили РИА Новости в Пентагоне.
"Мы продолжаем следить за развитием вызывающего беспокойство российского противоспутникового средства. Мы предпринимаем ряд действий в ответ на это развитие, в том числе, координируемся с союзниками и партнерами, а также прямо связываемся с Россией по их безответственному плану", - сообщил агентству представитель американского оборонного ведомства.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2024
МИД назвал контакт с США по вопросу об оружии в космосе непродуктивным
24 февраля, 10:24
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил о вбросах, которые делают на Западе по поводу якобы размещения РФ ядерного оружия в космосе - таких планов у страны нет. Путин в ходе послания к Федеральному собранию заявлял, что вбросы о якобы российском ядерном оружии в космосе нужны, чтобы втянуть РФ в переговоры, выгодные США. Президент назвал демагогией утверждения американских властей о заинтересованности в переговорах с Россией по вопросам стратегической стабильности.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее сообщал, что Россия не рассматривает возможности выхода из Договора о космосе 1967 года, при этом в Москве видят, что США, приписывая несуществующие намерения РФ в космосе, связанные якобы с размещением ядерного оружия, одновременно хотят добиться для себя там превосходства, в том числе в сфере вооружений.
В Москве ранее неоднократно указывали на то, что Россия вместе с другими странами, в частности с Китаем, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях. В МИД РФ отмечали ранее, что США и их союзники предпринимают шаги по выполнению установок размещения оружия в космосе и использования космического пространства для ведения боевых действий не только в оборонительных целях, они не прекращают попытки позиционирования космоса как новой арены соперничества и конфликтов государств, в качестве основных оппонентов обозначаются Россия и Китай.
Флаг на здании посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
"Скрытая угроза": США испугались Дарта Путина и его "Звезды смерти"
17 февраля, 08:00
 
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