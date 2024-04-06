https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938232122.html
Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 06.04.2024
Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
Российские войска ударили с помощью ракет и беспилотников по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, говорится в сообщении Министерства... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:33
2024-04-06T13:33
2024-04-06T17:48
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские войска ударили с помощью ракет и беспилотников по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, говорится в сообщении Министерства обороны России."Ночью вооруженными силами нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников", — заявили в ведомстве.Отмечается, что все назначенные объекты противника успешно поражены. Помимо этого, российская армия уничтожила две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства недалеко от Харькова, а также поразила живую силу и технику ВСУ в 133 районах, уточнили в Минобороны.Там добавили, что отечественные системы ПВО за сутки сбили 205 дронов, управляемую авиационную бомбу Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS и "Ураган".Россия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
МО РФ: ВС России ударили с помощью ракет и БПЛА по предприятиям ВПК Украины