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Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 06.04.2024
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13:33 06.04.2024 (обновлено: 17:48 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/spetsoperatsiya-1938232122.html
Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины - РИА Новости, 06.04.2024
Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины
Российские войска ударили с помощью ракет и беспилотников по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, говорится в сообщении Министерства... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:33
2024-04-06T17:48
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
вооруженные силы рф
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские войска ударили с помощью ракет и беспилотников по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, говорится в сообщении Министерства обороны России."Ночью вооруженными силами нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников", — заявили в ведомстве.Отмечается, что все назначенные объекты противника успешно поражены. Помимо этого, российская армия уничтожила две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства недалеко от Харькова, а также поразила живую силу и технику ВСУ в 133 районах, уточнили в Минобороны.Там добавили, что отечественные системы ПВО за сутки сбили 205 дронов, управляемую авиационную бомбу Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS и "Ураган".Россия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240405/obstanovka-1937862114.html
https://ria.ru/20240406/giatsint-1938172907.html
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безопасность, украина, вооруженные силы рф, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), франция, харьков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Франция, Харьков
Российские военные нанесли удары по предприятиям ВПК Украины

МО РФ: ВС России ударили с помощью ракет и БПЛА по предприятиям ВПК Украины

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребители, оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал"
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские войска ударили с помощью ракет и беспилотников по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"Ночью вооруженными силами нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществлявшим производство и ремонт бронетанковой и автомобильной техники, БПЛА, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников", — заявили в ведомстве.
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Отмечается, что все назначенные объекты противника успешно поражены.
Помимо этого, российская армия уничтожила две пусковые установки ЗРК SAMP-T франко-итальянского производства недалеко от Харькова, а также поразила живую силу и технику ВСУ в 133 районах, уточнили в Минобороны.
Там добавили, что отечественные системы ПВО за сутки сбили 205 дронов, управляемую авиационную бомбу Hammer, шесть реактивных снарядов HIMARS и "Ураган".
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Россия регулярно наносит удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи противника. Сигналы воздушной тревоги звучат в украинских регионах каждый день, иногда — по всей стране.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия никогда не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ФранцияХарьков
 
 
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