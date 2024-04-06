В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы
В Ленинградской области спасли истощенных детенышей тюленя и ладожской нерпы
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramИстощенный детеныш тюленя, спасенный в Ленинградской области
Истощенный детеныш тюленя, спасенный в Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. В Ленинградской области спасли истощенного тюлененка и поклеванного птицами детеныша ладожской нерпы, сообщается в Telegram-канале ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Первого из них нашли в субботу утром на побережье Финского залива. Малыша спас сотрудник полиции. Он оперативно связался с Фондом друзей балтийской нерпы и охранял обессиленного тюленя от птиц до приезда специалистов.
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramИстощенный детеныш тюленя, спасенный в Ленинградской области
Истощенный детеныш тюленя, спасенный в Ленинградской области
"В центре для оказания помощи ластоногим основатели фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская осмотрели животное. У тюленя диагностировано истощение (вес всего десять килограммов) и заражение паразитами", — отмечается в сообщении.
Пятого апреля из поселка Моторное в центр привезли поклеванного птицами детеныша ладожской кольчатой нерпы. У малыша была высокая температура, раны и воспаление. Сейчас специалисты оказывают ему помощь.
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Специализированный центр спасения редких морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Его сотрудниками спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.