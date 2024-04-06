https://ria.ru/20240406/spasenie-1938271671.html

В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы

В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы - РИА Новости, 06.04.2024

В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы

В Ленинградской области спасли истощенного тюлененка и поклеванного птицами детеныша ладожской нерпы, сообщается в Telegram-канале ГУП "Водоканал... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T17:14

2024-04-06T17:14

2024-04-06T18:36

хорошие новости

репино

ленинградская область

финский залив

фонд друзей балтийской нерпы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938270890_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_1c81ac4dcdecebb3d5f917da62514daf.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. В Ленинградской области спасли истощенного тюлененка и поклеванного птицами детеныша ладожской нерпы, сообщается в Telegram-канале ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".Первого из них нашли в субботу утром на побережье Финского залива. Малыша спас сотрудник полиции. Он оперативно связался с Фондом друзей балтийской нерпы и охранял обессиленного тюленя от птиц до приезда специалистов."В центре для оказания помощи ластоногим основатели фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская осмотрели животное. У тюленя диагностировано истощение (вес всего десять килограммов) и заражение паразитами", — отмечается в сообщении.Пятого апреля из поселка Моторное в центр привезли поклеванного птицами детеныша ладожской кольчатой нерпы. У малыша была высокая температура, раны и воспаление. Сейчас специалисты оказывают ему помощь.Специализированный центр спасения редких морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Его сотрудниками спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20240201/lebed-1924755681.html

https://ria.ru/20240123/tyulen-1923007769.html

репино

ленинградская область

финский залив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

репино, ленинградская область, финский залив, фонд друзей балтийской нерпы