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В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы - РИА Новости, 06.04.2024
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Хорошие новости
 
17:14 06.04.2024 (обновлено: 18:36 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/spasenie-1938271671.html
В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы
В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы - РИА Новости, 06.04.2024
В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы
В Ленинградской области спасли истощенного тюлененка и поклеванного птицами детеныша ладожской нерпы, сообщается в Telegram-канале ГУП "Водоканал... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:14
2024-04-06T18:36
хорошие новости
репино
ленинградская область
финский залив
фонд друзей балтийской нерпы
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. В Ленинградской области спасли истощенного тюлененка и поклеванного птицами детеныша ладожской нерпы, сообщается в Telegram-канале ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".Первого из них нашли в субботу утром на побережье Финского залива. Малыша спас сотрудник полиции. Он оперативно связался с Фондом друзей балтийской нерпы и охранял обессиленного тюленя от птиц до приезда специалистов."В центре для оказания помощи ластоногим основатели фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская осмотрели животное. У тюленя диагностировано истощение (вес всего десять килограммов) и заражение паразитами", — отмечается в сообщении.Пятого апреля из поселка Моторное в центр привезли поклеванного птицами детеныша ладожской кольчатой нерпы. У малыша была высокая температура, раны и воспаление. Сейчас специалисты оказывают ему помощь.Специализированный центр спасения редких морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино. Там под присмотром специалистов проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие северо-западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Его сотрудниками спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
https://ria.ru/20240201/lebed-1924755681.html
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репино
ленинградская область
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репино, ленинградская область, финский залив, фонд друзей балтийской нерпы
Хорошие новости, Репино, Ленинградская область, Финский залив, Фонд друзей балтийской нерпы
В Ленинградской области спасли детенышей тюленя и нерпы

В Ленинградской области спасли истощенных детенышей тюленя и ладожской нерпы

© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramИстощенный детеныш тюленя, спасенный в Ленинградской области
Истощенный детеныш тюленя, спасенный в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/Telegram
Истощенный детеныш тюленя, спасенный в Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр — РИА Новости. В Ленинградской области спасли истощенного тюлененка и поклеванного птицами детеныша ладожской нерпы, сообщается в Telegram-канале ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Первого из них нашли в субботу утром на побережье Финского залива. Малыша спас сотрудник полиции. Он оперативно связался с Фондом друзей балтийской нерпы и охранял обессиленного тюленя от птиц до приезда специалистов.
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/TelegramИстощенный детеныш тюленя, спасенный в Ленинградской области
Истощенный детеныш тюленя, спасенный в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Водоканал Санкт-Петербурга/Telegram
Истощенный детеныш тюленя, спасенный в Ленинградской области
"В центре для оказания помощи ластоногим основатели фонда Вячеслав Алексеев и Елена Андриевская осмотрели животное. У тюленя диагностировано истощение (вес всего десять килограммов) и заражение паразитами", — отмечается в сообщении.
Пятого апреля из поселка Моторное в центр привезли поклеванного птицами детеныша ладожской кольчатой нерпы. У малыша была высокая температура, раны и воспаление. Сейчас специалисты оказывают ему помощь.
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Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации Крошика дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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Хорошие новостиРепиноЛенинградская областьФинский заливФонд друзей балтийской нерпы
 
 
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