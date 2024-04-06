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Путин подписал закон о наказании за спам-звонки и рекламу кредитов
Путин подписал закон о наказании за спам-звонки и рекламу кредитов - РИА Новости, 06.04.2024
Путин подписал закон о наказании за спам-звонки и рекламу кредитов
Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов без указания их полной стоимости,... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:01
2024-04-06T16:01
2024-04-06T17:47
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владимир путин
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов без указания их полной стоимости, документ размещен на сайте опубликования правовых актов.Сейчас за нарушение закона о рекламе установлены штрафы: для физлиц — от двух до двух с половиной тысяч рублей, для должностных лиц — от четырех до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от ста до пятисот тысяч рублей.Согласно нововведениям, наказание составит:Кроме того, вводится ответственность микрофинансовых организаций (МФО) за рекламу с нарушением требований — она должна содержать полную стоимость кредита или займа. Причем информацию следует указывать шрифтом не меньше того, которым приведены процентные ставки.Штраф за нарушение этих требований для МФО составит от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей, а для их должностных лиц — от 40 до 100 тысяч рублей. Аналогичная ответственность последует и для кредитных организаций за неправомерную рекламу кредитов и займов вместо действующей на данный момент.Закон вступит в силу через десять дней после опубликования.
https://ria.ru/20240226/kredity-1929550134.html
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россия, владимир путин, технологии, экономика
Россия, Владимир Путин, Технологии, Экономика
Путин подписал закон о наказании за спам-звонки и рекламу кредитов
Путин подписал закон о штрафах до 1 млн рублей за спам-звонки
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости.
Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов без указания их полной стоимости, документ
размещен на сайте опубликования правовых актов.
Сейчас за нарушение закона о рекламе установлены штрафы: для физлиц — от двух до двух с половиной тысяч рублей, для должностных лиц — от четырех до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от ста до пятисот тысяч рублей.
Согласно нововведениям, наказание составит:
- для физлиц — от десяти до двадцати тысяч рублей;
- для должностных лиц — от двадцати до ста тысяч рублей;
- для юрлиц — от 300 тысяч до миллиона рублей.
Кроме того, вводится ответственность микрофинансовых организаций (МФО) за рекламу с нарушением требований — она должна содержать полную стоимость кредита или займа. Причем информацию следует указывать шрифтом не меньше того, которым приведены процентные ставки.
Штраф за нарушение этих требований для МФО составит от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей, а для их должностных лиц — от 40 до 100 тысяч рублей. Аналогичная ответственность последует и для кредитных организаций за неправомерную рекламу кредитов и займов вместо действующей на данный момент.
Закон вступит в силу через десять дней после опубликования.