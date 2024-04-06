https://ria.ru/20240406/spam-1938257907.html

Путин подписал закон о наказании за спам-звонки и рекламу кредитов

Путин подписал закон о наказании за спам-звонки и рекламу кредитов - РИА Новости, 06.04.2024

Путин подписал закон о наказании за спам-звонки и рекламу кредитов

Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов без указания их полной стоимости,... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T16:01

2024-04-06T16:01

2024-04-06T17:47

россия

владимир путин

технологии

экономика

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий административную ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов без указания их полной стоимости, документ размещен на сайте опубликования правовых актов.Сейчас за нарушение закона о рекламе установлены штрафы: для физлиц — от двух до двух с половиной тысяч рублей, для должностных лиц — от четырех до двадцати тысяч рублей, для юридических лиц — от ста до пятисот тысяч рублей.Согласно нововведениям, наказание составит:Кроме того, вводится ответственность микрофинансовых организаций (МФО) за рекламу с нарушением требований — она должна содержать полную стоимость кредита или займа. Причем информацию следует указывать шрифтом не меньше того, которым приведены процентные ставки.Штраф за нарушение этих требований для МФО составит от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей, а для их должностных лиц — от 40 до 100 тысяч рублей. Аналогичная ответственность последует и для кредитных организаций за неправомерную рекламу кредитов и займов вместо действующей на данный момент.Закон вступит в силу через десять дней после опубликования.

https://ria.ru/20240226/kredity-1929550134.html

https://ria.ru/20240330/spam-1936769927.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, технологии, экономика