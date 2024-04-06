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"Союз" с тремя космонавтами отстыковался от МКС перед возвращением на Землю - РИА Новости, 06.04.2024
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Наука
 
07:05 06.04.2024 (обновлено: 14:37 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/soyuz-1938174485.html
"Союз" с тремя космонавтами отстыковался от МКС перед возвращением на Землю
"Союз" с тремя космонавтами отстыковался от МКС перед возвращением на Землю - РИА Новости, 06.04.2024
"Союз" с тремя космонавтами отстыковался от МКС перед возвращением на Землю
Корабль "Союз МС-24" с возвращающимися на Землю россиянином Олегом Новицким, первой женщиной-космонавтом из Белоруссии Мариной Василевской и американкой Лорал... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T07:05
2024-04-06T14:37
белоруссия
земля
роскосмос
наса
международная космическая станция (мкс)
олег новицкий
наука
космос - риа наука
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Корабль "Союз МС-24" с возвращающимися на Землю россиянином Олегом Новицким, первой женщиной-космонавтом из Белоруссии Мариной Василевской и американкой Лорал О'Харой отстыковался от МКС, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса". Через несколько часов двигательная установка корабля должна включиться и выдать тормозной импульс для схода с орбиты. После этого "Союз МС-24" разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат с космонавтами войдет в атмосферу. Посадка в казахстанской степи ожидается в 10:18 мск. Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская работали на орбите впервые. Новицкий и Василевская провели на станции 12 суток, полет О'Хары длился 204 дня. Василевская стала первой женщиной в истории Белоруссии, побывавшей в космосе. На МКС остается экипаж 71-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, американцы Трейси Дайсон, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Новицкого, Василевскую и Дайсон доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 апреля 2024 года. Лорал О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Кононенко и Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25". "Союз МС-24" пробыл в космосе 204 дня. Он стал пятым кораблем в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.
https://ria.ru/20240321/soyuz-1934754386.html
https://ria.ru/20231122/kosmos-1910883296.html
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белоруссия, земля, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), олег новицкий, космос - риа наука
Белоруссия, Земля, Роскосмос, НАСА, Международная космическая станция (МКС), Олег Новицкий, Наука, Космос - РИА Наука
"Союз" с тремя космонавтами отстыковался от МКС перед возвращением на Землю

Корабль "Союз МС-24" с Новицким, Василевской и О'Харой отстыковался от МКС

© Фото : Роскосмос Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон перед отправкой на МКС
 Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон перед отправкой на МКС - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Роскосмос
Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон перед отправкой на МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Корабль "Союз МС-24" с возвращающимися на Землю россиянином Олегом Новицким, первой женщиной-космонавтом из Белоруссии Мариной Василевской и американкой Лорал О'Харой отстыковался от МКС, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".
Через несколько часов двигательная установка корабля должна включиться и выдать тормозной импульс для схода с орбиты. После этого "Союз МС-24" разделится на отсеки, а его спускаемый аппарат с космонавтами войдет в атмосферу. Посадка в казахстанской степи ожидается в 10:18 мск.
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Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская работали на орбите впервые. Новицкий и Василевская провели на станции 12 суток, полет О'Хары длился 204 дня. Василевская стала первой женщиной в истории Белоруссии, побывавшей в космосе.
На МКС остается экипаж 71-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, американцы Трейси Дайсон, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
Новицкого, Василевскую и Дайсон доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 апреля 2024 года. Лорал О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Кононенко и Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
"Союз МС-24" пробыл в космосе 204 дня. Он стал пятым кораблем в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.
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