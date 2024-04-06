Новицкий, Василевская и О'Хара перешли с МКС в "Союз"
Возвращающиеся на Землю космонавты перешли с МКС в корабль "Союз"
© Фото : РоскосмосОлег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон перед отправкой на МКС
© Фото : Роскосмос
Олег Новицкий, Марина Василевская и Трейси Дайсон перед отправкой на МКС. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Возвращающиеся на Землю с Международной космической станции россиянин Олег Новицкий, первая побывавшая в космосе белоруска Марина Василевская и американка Лорал О'Хара перешли в корабль "Союз МС-24" и закрыли за собой переходной люк, следует из трансляции на сайте "Роскосмоса".
В 6.54 мск "Союз" отстыкуется от модуля МКС "Рассвет" и через несколько часов начнет сход с орбиты. Далее он разделится на отсеки, и спускаемый аппарат с экипажем войдет в плотные слои атмосферы Земли. Посадка должна произойти в казахстанской степи в 10.18 мск.
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Для Новицкого это был четвертый полет, О'Хара и Василевская оказались на орбите впервые. Новицкий и Василевская провели на станции 12 суток, полет О'Хары длился 204 дня. Василевская стала первой женщиной в истории Белоруссии, побывавшей в космосе.
На МКС остается экипаж 71-й длительной экспедиции: россияне Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, американцы Трейси Дайсон, Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.
Новицкого, Василевскую и Дайсон доставил на МКС российский корабль "Союз МС-25" 25 апреля 2024 года. Лорал О'Хара прибыла на МКС 15 сентября 2023 года вместе с россиянами Олегом Кононенко и Николаем Чубом на "Союзе МС-24". Кононенко и Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
"Союз МС-24" "отработал" в космосе 204 дня. Он стал уже пятым кораблем в рамках соглашения "Роскосмоса" и НАСА о перекрестных полетах. Оно предполагает, что в экипаже российского корабля на МКС отправляется один американский астронавт, а в экипаж американского входит один российский космонавт, чтобы в случае непредвиденных ситуаций ни российский, ни американский сегменты станции не остались пустыми.
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