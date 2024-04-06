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Крымского десантника наградили за сбитую из винтовки "Бабу Ягу" ВСУ - РИА Новости, 06.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:19 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/snayper-1938171415.html
Крымского десантника наградили за сбитую из винтовки "Бабу Ягу" ВСУ
Крымского десантника наградили за сбитую из винтовки "Бабу Ягу" ВСУ - РИА Новости, 06.04.2024
Крымского десантника наградили за сбитую из винтовки "Бабу Ягу" ВСУ
Снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ получил медаль "За отвагу" за сбитый из винтовки дрон ВСУ типа "Баба Яга", сообщили журналистам в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T05:19
2024-04-06T05:19
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
феодосия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ получил медаль "За отвагу" за сбитый из винтовки дрон ВСУ типа "Баба Яга", сообщили журналистам в министерстве обороны России. "На одном из полигонов, расположенных в тыловом районе специальной военной операции в Запорожской области, представитель командования гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии вручил снайперу с позывным "Болт" медаль "За отвагу", - сообщили в оборонном ведомстве. Сообщается, что военнослужащий выполнял боевую задачу в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области и обнаружил, что в сторону позиций десантников приближается коптер противника типа "Баба Яга". "Метким выстрелом из винтовки снайпер поразил дрон противника, и он загорелся, после второго выстрела беспилотник ВСУ рухнул на землю. Своими смелыми и решительными действиями "Болт" спас жизни своих боевых товарищей", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20240403/snayper-1937473935.html
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россия, запорожская область, феодосия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Феодосия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Крымского десантника наградили за сбитую из винтовки "Бабу Ягу" ВСУ

Минобороны: снайпер получил медаль за сбитый из винтовки дрон

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСнайпер в зоне СВО
Снайпер в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Снайпер в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 апр - РИА Новости. Снайпер разведывательного подразделения Крымского полка ВДВ получил медаль "За отвагу" за сбитый из винтовки дрон ВСУ типа "Баба Яга", сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"На одном из полигонов, расположенных в тыловом районе специальной военной операции в Запорожской области, представитель командования гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии вручил снайперу с позывным "Болт" медаль "За отвагу", - сообщили в оборонном ведомстве.
Сообщается, что военнослужащий выполнял боевую задачу в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области и обнаружил, что в сторону позиций десантников приближается коптер противника типа "Баба Яга".
"Метким выстрелом из винтовки снайпер поразил дрон противника, и он загорелся, после второго выстрела беспилотник ВСУ рухнул на землю. Своими смелыми и решительными действиями "Болт" спас жизни своих боевых товарищей", - пояснили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьФеодосияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
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