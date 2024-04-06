https://ria.ru/20240406/sklad-1938171563.html

Подполье сообщило об ударе по складу с боеприпасами в Харькове

Подполье сообщило об ударе по складу с боеприпасами в Харькове - РИА Новости, 06.04.2024

Подполье сообщило об ударе по складу с боеприпасами в Харькове

Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T05:22

2024-04-06T05:22

2024-04-06T09:11

специальная военная операция на украине

в мире

харьков

россия

сергей лебедев

вооруженные силы украины

дмитрий песков

белгородская область

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ДОНЕЦК 6 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Ночью шестого апреля по военным объектам города Харькова была нанесена серия ударов. Один из ударов вызвал большую детонацию, которую более часа слушала половина Харькова. Местные власти пытаются выдать прилет за атаку по супермаркетам", — сказал собеседник агентства.По данным подпольщика, на уничтоженном складе хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.Лебедев уточнил, что удар пришелся по объекту в поле. В этом районе расположены несколько супермаркетов: "Эпицентр", "Метро", "Караван" и "Сити-молл", ни один из них не работал с февраля 2022 года.Ночью в субботу в Харькове объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что повреждения получили несколько административных зданий.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.

https://ria.ru/20240404/kharkov-1937767740.html

https://ria.ru/20240405/kharkov-1937966027.html

https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html

харьков

россия

белгородская область

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в мире, харьков, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, дмитрий песков, белгородская область