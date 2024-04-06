Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по складу с боеприпасами в Харькове - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 06.04.2024 (обновлено: 09:11 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/sklad-1938171563.html
Подполье сообщило об ударе по складу с боеприпасами в Харькове
Подполье сообщило об ударе по складу с боеприпасами в Харькове - РИА Новости, 06.04.2024
Подполье сообщило об ударе по складу с боеприпасами в Харькове
Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T05:22
2024-04-06T09:11
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
сергей лебедев
вооруженные силы украины
дмитрий песков
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926816923_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_386f14df62f0be4f9542b746c3bc7965.jpg
ДОНЕЦК 6 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег."Ночью шестого апреля по военным объектам города Харькова была нанесена серия ударов. Один из ударов вызвал большую детонацию, которую более часа слушала половина Харькова. Местные власти пытаются выдать прилет за атаку по супермаркетам", — сказал собеседник агентства.По данным подпольщика, на уничтоженном складе хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.Лебедев уточнил, что удар пришелся по объекту в поле. В этом районе расположены несколько супермаркетов: "Эпицентр", "Метро", "Караван" и "Сити-молл", ни один из них не работал с февраля 2022 года.Ночью в субботу в Харькове объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что повреждения получили несколько административных зданий.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
https://ria.ru/20240404/kharkov-1937767740.html
https://ria.ru/20240405/kharkov-1937966027.html
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
харьков
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926816923_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f3607f5e38735b4098a11bd483c19c48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, россия, сергей лебедев, вооруженные силы украины, дмитрий песков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Белгородская область
Подполье сообщило об ударе по складу с боеприпасами в Харькове

Подполье: ВС России нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове

© AP Photo / Yevhen TitovПожар в Харькове
Пожар в Харькове - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© AP Photo / Yevhen Titov
Пожар в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК 6 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удар по складу с боеприпасами в Харькове, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
"Ночью шестого апреля по военным объектам города Харькова была нанесена серия ударов. Один из ударов вызвал большую детонацию, которую более часа слушала половина Харькова. Местные власти пытаются выдать прилет за атаку по супермаркетам", — сказал собеседник агентства.
Пожарный на месте взрыва в Харькове - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
ВС России поразили танковое училище в Харькове, сообщили подпольщики
4 апреля, 11:03
По данным подпольщика, на уничтоженном складе хранились снаряды для чешских РСЗО Vampire, из которых ВСУ регулярно обстреливают Белгородскую область.
Лебедев уточнил, что удар пришелся по объекту в поле. В этом районе расположены несколько супермаркетов: "Эпицентр", "Метро", "Караван" и "Сити-молл", ни один из них не работал с февраля 2022 года.
Харьков - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В Харьков прибыли каратели из "Азова"*, сообщили в ДНР
5 апреля, 10:05
Ночью в субботу в Харькове объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что повреждения получили несколько административных зданий.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские военные регулярно наносят удары по украинской инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным объектам.
Люди заряжают электронные устройства от генераторов в отделении частной почтовой компании во время отключения электричества в Харькове - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
В Харькове гаснет свет и надежда
3 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныДмитрий ПесковБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала