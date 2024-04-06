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Жительницу Кубани оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* в соцсетях
Жительницу Кубани оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* в соцсетях - РИА Новости, 06.04.2024
Жительницу Кубани оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* в соцсетях
Девять протоколов об административном нарушении со штрафом в 100 тысяч рублей в каждом было вынесено жительнице Краснодарского края за пропаганду нетрадиционных РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T22:41
2024-04-06T22:41
2024-04-06T22:41
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СОЧИ, 6 апр – РИА Новости. Девять протоколов об административном нарушении со штрафом в 100 тысяч рублей в каждом было вынесено жительнице Краснодарского края за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в социальных сетях, следует из постановления, опубликованном на сайте судебного участка Славянска-на-Кубани. По информации суда, 29 сентября 2023 года старшим лейтенантом УУП ОМВД России по Славянскому району в отношении Рашевской Дарьи был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. Основанием для составления протокола послужили снимки на странице Рашевской во "ВКонтакте" в разделе "фото" и подразделе "сохраненные фото Дарьи", опубликованные в 2019 и 2020 году. Действия Рашевской были расценены правоохранителями как "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений". "Признать Рашевскую Д.Д. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 6.21 КоАП РФ. Назначить Рашевской Д.Д административное наказание по ч.3 ст. 6.21 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей", - следует из сообщения в постановлении, опубликованном на сайте судебного участка №86 в Славянске-на-Кубани. Всего на сайте участка по делу о пропаганде ЛГБТ* к Рашевской было вынесено девять постановлений, в последнем указывается, что девушка полностью признала свою вину. "В судебном заседании Рашевская Д.Д. вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Пояснила, что действительно 28 марта 2019 года… на странице, открытой для свободного доступа неограниченному кругу лиц, в социальной сети "ВКонтакте" публично разместила фотографию", - указывается в судебном постановлении.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20240228/shtraf-1929960948.html
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происшествия, россия, славянск-на-кубани, краснодарский край
Происшествия, Россия, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край
Жительницу Кубани оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* в соцсетях
Жительницу Кубани оштрафовали на 900 тыс рублей за пропаганду ЛГБТ в соцсетях
СОЧИ, 6 апр – РИА Новости.
Девять протоколов об административном нарушении со штрафом в 100 тысяч рублей в каждом было вынесено жительнице Краснодарского края за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в социальных сетях, следует из постановления, опубликованном на сайте
судебного участка Славянска-на-Кубани.
По информации суда, 29 сентября 2023 года старшим лейтенантом УУП ОМВД России
по Славянскому району
в отношении Рашевской Дарьи был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ. Основанием для составления протокола послужили снимки на странице Рашевской во "ВКонтакте" в разделе "фото" и подразделе "сохраненные фото Дарьи", опубликованные в 2019 и 2020 году. Действия Рашевской были расценены правоохранителями как "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений".
"Признать Рашевскую Д.Д. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 6.21 КоАП РФ. Назначить Рашевской Д.Д административное наказание по ч.3 ст. 6.21 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей", - следует из сообщения в постановлении, опубликованном на сайте судебного участка №86 в Славянске-на-Кубани.
Всего на сайте участка по делу о пропаганде ЛГБТ* к Рашевской было вынесено девять постановлений, в последнем указывается, что девушка полностью признала свою вину. "В судебном заседании Рашевская Д.Д. вину признала в полном объеме, в содеянном раскаялась. Пояснила, что действительно 28 марта 2019 года… на странице, открытой для свободного доступа неограниченному кругу лиц, в социальной сети "ВКонтакте" публично разместила фотографию", - указывается в судебном постановлении.
* Экстремистская организация, запрещенная в России