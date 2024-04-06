https://ria.ru/20240406/rossiya-1938213245.html

Копейки. В Британии сделали шокирующее заявление о России

Копейки. В Британии сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 06.04.2024

Копейки. В Британии сделали шокирующее заявление о России

Мощь России растет, в то время как Запад пытается найти средства на оборону, пишет обозреватель The Daily Telegraph Льюис Пейдж. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T11:37

2024-04-06T11:37

2024-04-06T11:40

специальная военная операция на украине

в мире

россия

владимир путин

нато

украина

западная европа

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мощь России растет, в то время как Запад пытается найти средства на оборону, пишет обозреватель The Daily Telegraph Льюис Пейдж."В демократических странах Западной Европы мы – говоря прямо – настолько зависимы от наших раздутых государств всеобщего благосостояния, что можем выискивать лишь копейки на оборону", — говорится в публикации. Вместе с тем, военный потенциал России только растет. Западу, скорее всего, нет смысла создавать огромную индустрию по производству снарядов, способную вечно поддерживать огонь украинских орудий, так как есть вероятность, что в довольно близкой перспективе у Украины закончатся люди, считает автор. "Тогда, к сожалению, нам придется сосредоточиться на собственной обороне", — заключил он. В начале марта парламентарий Джон Хили заявил, что Великобритания не готова противостоять России из-за состояния вооруженных сил. Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Брюсселе расширение инициатив объясняют необходимостью "сдерживания российской агрессии". При этом президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.

https://ria.ru/20240406/ukraina-1938200902.html

https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938184540.html

россия

украина

западная европа

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в мире, россия, владимир путин, нато, украина, западная европа