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Копейки. В Британии сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 06.04.2024 (обновлено: 11:40 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/rossiya-1938213245.html
Копейки. В Британии сделали шокирующее заявление о России
Копейки. В Британии сделали шокирующее заявление о России - РИА Новости, 06.04.2024
Копейки. В Британии сделали шокирующее заявление о России
Мощь России растет, в то время как Запад пытается найти средства на оборону, пишет обозреватель The Daily Telegraph Льюис Пейдж. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:37
2024-04-06T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
нато
украина
западная европа
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мощь России растет, в то время как Запад пытается найти средства на оборону, пишет обозреватель The Daily Telegraph Льюис Пейдж."В демократических странах Западной Европы мы – говоря прямо – настолько зависимы от наших раздутых государств всеобщего благосостояния, что можем выискивать лишь копейки на оборону", — говорится в публикации. Вместе с тем, военный потенциал России только растет. Западу, скорее всего, нет смысла создавать огромную индустрию по производству снарядов, способную вечно поддерживать огонь украинских орудий, так как есть вероятность, что в довольно близкой перспективе у Украины закончатся люди, считает автор. "Тогда, к сожалению, нам придется сосредоточиться на собственной обороне", — заключил он. В начале марта парламентарий Джон Хили заявил, что Великобритания не готова противостоять России из-за состояния вооруженных сил. Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Брюсселе расширение инициатив объясняют необходимостью "сдерживания российской агрессии". При этом президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.
https://ria.ru/20240406/ukraina-1938200902.html
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в мире, россия, владимир путин, нато, украина, западная европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, НАТО, Украина, Западная Европа
Копейки. В Британии сделали шокирующее заявление о России

The Telegraph: мощь России растет, а Запад ищет средства на оборону

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мощь России растет, в то время как Запад пытается найти средства на оборону, пишет обозреватель The Daily Telegraph Льюис Пейдж.
"В демократических странах Западной Европы мы – говоря прямо – настолько зависимы от наших раздутых государств всеобщего благосостояния, что можем выискивать лишь копейки на оборону", — говорится в публикации.
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Вместе с тем, военный потенциал России только растет. Западу, скорее всего, нет смысла создавать огромную индустрию по производству снарядов, способную вечно поддерживать огонь украинских орудий, так как есть вероятность, что в довольно близкой перспективе у Украины закончатся люди, считает автор.

"Тогда, к сожалению, нам придется сосредоточиться на собственной обороне", — заключил он.

В начале марта парламентарий Джон Хили заявил, что Великобритания не готова противостоять России из-за состояния вооруженных сил.

Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Брюсселе расширение инициатив объясняют необходимостью "сдерживания российской агрессии". При этом президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.
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"Абсолютно неприемлемо". Зеленский резко обратился к Западу
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинНАТОУкраинаЗападная Европа
 
 
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