Копейки. В Британии сделали шокирующее заявление о России
The Telegraph: мощь России растет, а Запад ищет средства на оборону
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции
Ударные вертолеты Ка-52 ВКС России, задействованные в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Мощь России растет, в то время как Запад пытается найти средства на оборону, пишет обозреватель The Daily Telegraph Льюис Пейдж.
"В демократических странах Западной Европы мы – говоря прямо – настолько зависимы от наших раздутых государств всеобщего благосостояния, что можем выискивать лишь копейки на оборону", — говорится в публикации.
Вместе с тем, военный потенциал России только растет. Западу, скорее всего, нет смысла создавать огромную индустрию по производству снарядов, способную вечно поддерживать огонь украинских орудий, так как есть вероятность, что в довольно близкой перспективе у Украины закончатся люди, считает автор.
"Тогда, к сожалению, нам придется сосредоточиться на собственной обороне", — заключил он.
В начале марта парламентарий Джон Хили заявил, что Великобритания не готова противостоять России из-за состояния вооруженных сил.
Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Брюсселе расширение инициатив объясняют необходимостью "сдерживания российской агрессии". При этом президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.
"Тогда, к сожалению, нам придется сосредоточиться на собственной обороне", — заключил он.
В начале марта парламентарий Джон Хили заявил, что Великобритания не готова противостоять России из-за состояния вооруженных сил.
Россия в последние годы не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Брюсселе расширение инициатив объясняют необходимостью "сдерживания российской агрессии". При этом президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, а западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. По словам Путина, страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о дальнейших шагах, тогда как Москва готова к диалогу.