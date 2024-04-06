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В Приморье ребенок пострадал, упав с высоты в океанариуме

В Приморье ребенок пострадал, упав с высоты в океанариуме - РИА Новости, 06.04.2024

В Приморье ребенок пострадал, упав с высоты в океанариуме

Трехлетний ребенок получил тяжелые травмы при падении с высоты на бетонный пол в Приморском океанариуме во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T16:18

2024-04-06T16:18

2024-04-06T16:38

происшествия

россия

владивосток

приморский край

приморский океанариум

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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Трехлетний ребенок получил тяжелые травмы при падении с высоты на бетонный пол в Приморском океанариуме во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Пятого апреля 2024 года в океанариуме во время посещения основного здания с родителями трехлетний ребенок, зайдя между батареями у панорамного фасада на втором этаже, провалился в проем между фасадом и полом второго этажа. От падения на бетонный пол первого этажа мальчик получил тяжелые травмы. Ребенок госпитализирован и находится в реанимации", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проведенного на месте осмотра следователи установили, что в нарушение нормативных требований в здании отсутствуют непрерывные заграждения и поручни. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным прокуратуры Приморья, высота, с которой упал ребенок, составила порядка пяти метров, при падении он также ударился о расположенную на первом этаже здания океанариума металлическую скамью. Отмечается, что семья приехала на отдых в Приморье из города Корсаков Сахалинской области.

https://ria.ru/20231022/sk-1904543471.html

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происшествия, россия, владивосток, приморский край, приморский океанариум