https://ria.ru/20240406/rebenok-1938261591.html
В Приморье ребенок пострадал, упав с высоты в океанариуме
В Приморье ребенок пострадал, упав с высоты в океанариуме - РИА Новости, 06.04.2024
В Приморье ребенок пострадал, упав с высоты в океанариуме
Трехлетний ребенок получил тяжелые травмы при падении с высоты на бетонный пол в Приморском океанариуме во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:18
2024-04-06T16:18
2024-04-06T16:38
происшествия
россия
владивосток
приморский край
приморский океанариум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938262309_0:331:960:871_1920x0_80_0_0_15f01199d00d5a994dc6b700cf36413e.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Трехлетний ребенок получил тяжелые травмы при падении с высоты на бетонный пол в Приморском океанариуме во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Пятого апреля 2024 года в океанариуме во время посещения основного здания с родителями трехлетний ребенок, зайдя между батареями у панорамного фасада на втором этаже, провалился в проем между фасадом и полом второго этажа. От падения на бетонный пол первого этажа мальчик получил тяжелые травмы. Ребенок госпитализирован и находится в реанимации", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проведенного на месте осмотра следователи установили, что в нарушение нормативных требований в здании отсутствуют непрерывные заграждения и поручни. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным прокуратуры Приморья, высота, с которой упал ребенок, составила порядка пяти метров, при падении он также ударился о расположенную на первом этаже здания океанариума металлическую скамью. Отмечается, что семья приехала на отдых в Приморье из города Корсаков Сахалинской области.
https://ria.ru/20231022/sk-1904543471.html
россия
владивосток
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938262309_0:317:960:1037_1920x0_80_0_0_1aec67b4b861b44a94f1a630ec81c9b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, владивосток, приморский край, приморский океанариум
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Приморский океанариум
В Приморье ребенок пострадал, упав с высоты в океанариуме
В Приморском океанариуме трехлетний ребенок упал с высоты на бетонный пол
ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости.
Трехлетний ребенок получил тяжелые травмы при падении с высоты на бетонный пол в Приморском океанариуме во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК
РФ по Приморскому краю.
"Пятого апреля 2024 года в океанариуме во время посещения основного здания с родителями трехлетний ребенок, зайдя между батареями у панорамного фасада на втором этаже, провалился в проем между фасадом и полом второго этажа. От падения на бетонный пол первого этажа мальчик получил тяжелые травмы. Ребенок госпитализирован и находится в реанимации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проведенного на месте осмотра следователи установили, что в нарушение нормативных требований в здании отсутствуют непрерывные заграждения и поручни. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По данным прокуратуры Приморья, высота, с которой упал ребенок, составила порядка пяти метров, при падении он также ударился о расположенную на первом этаже здания океанариума металлическую скамью. Отмечается, что семья приехала на отдых в Приморье из города Корсаков Сахалинской области.