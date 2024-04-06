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В Приморье ребенок пострадал, упав с высоты в океанариуме - РИА Новости, 06.04.2024
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16:18 06.04.2024 (обновлено: 16:38 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/rebenok-1938261591.html
В Приморье ребенок пострадал, упав с высоты в океанариуме
В Приморье ребенок пострадал, упав с высоты в океанариуме - РИА Новости, 06.04.2024
В Приморье ребенок пострадал, упав с высоты в океанариуме
Трехлетний ребенок получил тяжелые травмы при падении с высоты на бетонный пол в Приморском океанариуме во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:18
2024-04-06T16:38
происшествия
россия
владивосток
приморский край
приморский океанариум
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Трехлетний ребенок получил тяжелые травмы при падении с высоты на бетонный пол в Приморском океанариуме во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. "Пятого апреля 2024 года в океанариуме во время посещения основного здания с родителями трехлетний ребенок, зайдя между батареями у панорамного фасада на втором этаже, провалился в проем между фасадом и полом второго этажа. От падения на бетонный пол первого этажа мальчик получил тяжелые травмы. Ребенок госпитализирован и находится в реанимации", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проведенного на месте осмотра следователи установили, что в нарушение нормативных требований в здании отсутствуют непрерывные заграждения и поручни. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным прокуратуры Приморья, высота, с которой упал ребенок, составила порядка пяти метров, при падении он также ударился о расположенную на первом этаже здания океанариума металлическую скамью. Отмечается, что семья приехала на отдых в Приморье из города Корсаков Сахалинской области.
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, приморский океанариум
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Приморский океанариум
В Приморье ребенок пострадал, упав с высоты в океанариуме

В Приморском океанариуме трехлетний ребенок упал с высоты на бетонный пол

© Фото : Следком Приморья/TelegramСотрудник СК РФ на месте происшествия, где ребенок провалился в проем в океанариуме в Приморском крае. 6 апреля 2024
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где ребенок провалился в проем в океанариуме в Приморском крае. 6 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Следком Приморья/Telegram
Сотрудник СК РФ на месте происшествия, где ребенок провалился в проем в океанариуме в Приморском крае. 6 апреля 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр — РИА Новости. Трехлетний ребенок получил тяжелые травмы при падении с высоты на бетонный пол в Приморском океанариуме во Владивостоке, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"Пятого апреля 2024 года в океанариуме во время посещения основного здания с родителями трехлетний ребенок, зайдя между батареями у панорамного фасада на втором этаже, провалился в проем между фасадом и полом второго этажа. От падения на бетонный пол первого этажа мальчик получил тяжелые травмы. Ребенок госпитализирован и находится в реанимации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проведенного на месте осмотра следователи установили, что в нарушение нормативных требований в здании отсутствуют непрерывные заграждения и поручни. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
По данным прокуратуры Приморья, высота, с которой упал ребенок, составила порядка пяти метров, при падении он также ударился о расположенную на первом этаже здания океанариума металлическую скамью. Отмечается, что семья приехала на отдых в Приморье из города Корсаков Сахалинской области.
Представители СК на месте происшествия в торгово-развлекательном центре, где шестилетний мальчик упал с эскалатора в городе Обнинске Калужской области. 22 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
В Калужской области возбудили дело после падения ребенка с эскалатора в ТЦ
22 октября 2023, 20:06
 
ПроисшествияРоссияВладивостокПриморский крайПриморский океанариум
 
 
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