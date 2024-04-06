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В московском парке нашли пакет с телом младенца - РИА Новости, 06.04.2024
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14:11 06.04.2024 (обновлено: 16:28 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/rebenok-1938238193.html
В московском парке нашли пакет с телом младенца
В московском парке нашли пакет с телом младенца - РИА Новости, 06.04.2024
В московском парке нашли пакет с телом младенца
Пакет с телом новорожденного ребенка нашли на востоке Москвы, организована проверка, сообщается в Telegram-канале столичного СК. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T14:11
2024-04-06T16:28
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пакет с телом новорожденного ребенка нашли на востоке Москвы, организована проверка, сообщается в Telegram-канале столичного СК."Шестого апреля 2024 года в парке на востоке Москвы найдено тело новорожденного ребенка в пакете. Следователями и криминалистами столичного Следственного комитета осматривается место происшествия, устанавливаются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ближайшее время назначат судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.В столичной прокуратуре уточнили, что тело младенца нашли в Кусковском лесопарке. Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В московском парке нашли пакет с телом младенца

СК: пакет с телом новорожденного нашли в парке на востоке Москвы

© Прокуратура города МосквыМесто обнаружения тела ребенка в парке на востоке Москвы
Место обнаружения тела ребенка в парке на востоке Москвы
© Прокуратура города Москвы
Место обнаружения тела ребенка в парке на востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пакет с телом новорожденного ребенка нашли на востоке Москвы, организована проверка, сообщается в Telegram-канале столичного СК.
«
"Шестого апреля 2024 года в парке на востоке Москвы найдено тело новорожденного ребенка в пакете. Следователями и криминалистами столичного Следственного комитета осматривается место происшествия, устанавливаются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ближайшее время назначат судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В столичной прокуратуре уточнили, что тело младенца нашли в Кусковском лесопарке. Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.
Канализационный люк - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Источник рассказал о младенцах, чьи тела нашли на насосной станции в Москве
20 марта, 17:42
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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