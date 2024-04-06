https://ria.ru/20240406/rebenok-1938238193.html

В московском парке нашли пакет с телом младенца

В московском парке нашли пакет с телом младенца - РИА Новости, 06.04.2024

В московском парке нашли пакет с телом младенца

Пакет с телом новорожденного ребенка нашли на востоке Москвы, организована проверка, сообщается в Telegram-канале столичного СК. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T14:11

2024-04-06T14:11

2024-04-06T16:28

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Пакет с телом новорожденного ребенка нашли на востоке Москвы, организована проверка, сообщается в Telegram-канале столичного СК."Шестого апреля 2024 года в парке на востоке Москвы найдено тело новорожденного ребенка в пакете. Следователями и криминалистами столичного Следственного комитета осматривается место происшествия, устанавливаются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения", - говорится в сообщении.Уточняется, что в ближайшее время назначат судебно-медицинская экспертиза, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.В столичной прокуратуре уточнили, что тело младенца нашли в Кусковском лесопарке. Перовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240320/mladentsy-1934534452.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)