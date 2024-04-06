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Генпрокуратура Казахстана начала досудебные расследования после паводков - РИА Новости, 06.04.2024
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17:59 06.04.2024 (обновлено: 18:03 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/rassledovaniya-1938277738.html
Генпрокуратура Казахстана начала досудебные расследования после паводков
Генпрокуратура Казахстана начала досудебные расследования после паводков - РИА Новости, 06.04.2024
Генпрокуратура Казахстана начала досудебные расследования после паводков
Генпрокуратура Казахстана начала четыре досудебных расследования в связи с паводками, сообщает ведомство. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T17:59
2024-04-06T18:03
казахстан
касым-жомарт токаев
генеральная прокуратура рф
происшествия
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АЛМА-АТА, 6 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Казахстана начала четыре досудебных расследования в связи с паводками, сообщает ведомство. "Органами прокуратуры устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов. В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков", - сообщается на сайте генпрокуратуры Казахстана. Уточняется, что по итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа. "На сегодня прокурорами начато четыре досудебных расследования в Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях. Прокуроры на местах координируют деятельность правоохранительных органов по обеспечению режима законности и правопорядка", - сообщает ведомство. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране - самые масштабные за последние 80 с лишним лет, сейчас ЧС объявлена в 10 регионах страны.
https://ria.ru/20240329/kazakhstan-1936627081.html
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казахстан, касым-жомарт токаев, генеральная прокуратура рф, происшествия
Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Генпрокуратура Казахстана начала досудебные расследования после паводков

Генпрокуратура Казахстана начала 4 досудебных расследования после паводков

© Фото : Пресс-служба МЧС КазахстанаПоследствия паводка в одном из сел Казахстана. 6 апреля 2024
Последствия паводка в одном из сел Казахстана. 6 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Фото : Пресс-служба МЧС Казахстана
Последствия паводка в одном из сел Казахстана. 6 апреля 2024
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 6 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Казахстана начала четыре досудебных расследования в связи с паводками, сообщает ведомство.
"Органами прокуратуры устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов. В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков", - сообщается на сайте генпрокуратуры Казахстана.
Уточняется, что по итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа.
"На сегодня прокурорами начато четыре досудебных расследования в Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях. Прокуроры на местах координируют деятельность правоохранительных органов по обеспечению режима законности и правопорядка", - сообщает ведомство.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране - самые масштабные за последние 80 с лишним лет, сейчас ЧС объявлена в 10 регионах страны.
Паводок - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
В Казахстане приостановили подачу газа в ряде населенных пунктов
29 марта, 13:29
 
КазахстанКасым-Жомарт ТокаевГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
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