https://ria.ru/20240406/rassledovaniya-1938277738.html

Генпрокуратура Казахстана начала досудебные расследования после паводков

Генпрокуратура Казахстана начала досудебные расследования после паводков - РИА Новости, 06.04.2024

Генпрокуратура Казахстана начала досудебные расследования после паводков

Генпрокуратура Казахстана начала четыре досудебных расследования в связи с паводками, сообщает ведомство. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T17:59

2024-04-06T17:59

2024-04-06T18:03

казахстан

касым-жомарт токаев

генеральная прокуратура рф

происшествия

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АЛМА-АТА, 6 апр - РИА Новости. Генпрокуратура Казахстана начала четыре досудебных расследования в связи с паводками, сообщает ведомство. "Органами прокуратуры устанавливаются причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов. В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков", - сообщается на сайте генпрокуратуры Казахстана. Уточняется, что по итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа. "На сегодня прокурорами начато четыре досудебных расследования в Актюбинской, Алматинской и Атырауской областях. Прокуроры на местах координируют деятельность правоохранительных органов по обеспечению режима законности и правопорядка", - сообщает ведомство. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что нынешние паводки в стране - самые масштабные за последние 80 с лишним лет, сейчас ЧС объявлена в 10 регионах страны.

https://ria.ru/20240329/kazakhstan-1936627081.html

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казахстан, касым-жомарт токаев, генеральная прокуратура рф, происшествия