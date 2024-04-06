https://ria.ru/20240406/pvo-1938235167.html
Российская ПВО за сутки сбила более 200 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила более 200 украинских дронов - РИА Новости, 06.04.2024
Российская ПВО за сутки сбила более 200 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 205 украинских беспилотников, 6 снарядов РСЗО и авиабомбу Hammer, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T13:50
2024-04-06T13:50
2024-04-06T13:50
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 205 украинских беспилотников, 6 снарядов РСЗО и авиабомбу Hammer, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны сбито 205 украинских беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции, а также шесть реактивных снарядов HIMARS и "Ураган", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 583 украинских военных самолета, 270 вертолетов, 19 097 беспилотных летательных аппаратов, 497 зенитных ракетных комплексов, 15 699 танков и других боевых бронированных машин, 1264 боевые машины реактивных систем залпового огня, 8692 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 20 676 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская ПВО за сутки сбила более 200 украинских дронов
МО РФ: ПВО за сутки сбила 205 украинских дронов и 6 снарядов РСЗО