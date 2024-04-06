https://ria.ru/20240406/putin-1938295551.html

Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область - РИА Новости, 06.04.2024

Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T19:51

2024-04-06T19:51

2024-04-06T21:34

происшествия

оренбургская область

россия

орск

александр куренков (мчс)

владимир путин

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в зоне подтопления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Путин проинформирован находящимся на месте затопления губернатором Денисом Паслером. Министр Куренков доложил о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах. <...> Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия доя организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия", — сказал он. Прорыв дамбы в ОрскеВ пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.Как уточнили в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".В зоне подтопления находится половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий. Кроме того, после очередного прорыва насыпной дамбы в опасной зоне могут оказаться поселки Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебского. Идет эвакуация местных жителей.На всей территории региона действует режим ЧС.

https://ria.ru/20240406/orsk-1938263842.html

оренбургская область

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Затопленный Орск с высоты птичьего полета Затопленный Орск с высоты птичьего полета 2024-04-06T19:51 true PT0M38S

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происшествия, оренбургская область, россия, орск, александр куренков (мчс), владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, следственный комитет россии (ск рф)