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Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область - РИА Новости, 06.04.2024
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19:51 06.04.2024 (обновлено: 21:34 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/putin-1938295551.html
Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область
Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область - РИА Новости, 06.04.2024
Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область
Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T19:51
2024-04-06T21:34
происшествия
оренбургская область
россия
орск
александр куренков (мчс)
владимир путин
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в зоне подтопления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент Путин проинформирован находящимся на месте затопления губернатором Денисом Паслером. Министр Куренков доложил о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах. &lt;...&gt; Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия доя организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия", — сказал он. Прорыв дамбы в ОрскеВ пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.Как уточнили в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".В зоне подтопления находится половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий. Кроме того, после очередного прорыва насыпной дамбы в опасной зоне могут оказаться поселки Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебского. Идет эвакуация местных жителей.На всей территории региона действует режим ЧС.
https://ria.ru/20240406/orsk-1938263842.html
оренбургская область
россия
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Затопленный Орск с высоты птичьего полета
Затопленный Орск с высоты птичьего полета
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происшествия, оренбургская область, россия, орск, александр куренков (мчс), владимир путин, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), прорыв дамбы в орске, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Оренбургская область, Россия, Орск, Александр Куренков (МЧС), Владимир Путин, Дмитрий Песков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Прорыв дамбы в Орске, Следственный комитет России (СК РФ)
Путин поручил Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

Путин поручил главе МЧС Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Александру Куренкову срочно вылететь в Оренбургскую область, чтобы на месте организовать все необходимые работы в зоне подтопления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент Путин проинформирован находящимся на месте затопления губернатором Денисом Паслером. Министр Куренков доложил о положении дел в зоне затопления и принимаемых мерах. <...> Путин поручил Куренкову незамедлительно вылететь в зону природного бедствия доя организации всей необходимой работы по оказанию помощи людям и ликвидации последствий природного бедствия", — сказал он.

Прорыв дамбы в Орске

В пятницу в Орске в Оренбургской области прорвало дамбу, которая защищала город от реки Урал. Как уточнил мэр Василий Козупица, она получила повреждения в двух местах.
Как уточнили в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. СК России возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".
В зоне подтопления находится половина Старого города. Спасатели обнаружили там тела двух пожилых мужчин, их смерти не связаны с утоплением.
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Утром в субботу уровень воды достиг критической отметки. По прогнозам специалистов, она уйдет не раньше чем через полторы-две недели. Они также отметили, что сложившаяся в Орске паводковая ситуация бывает раз в 100 лет.
По последним данным, подтопленными в городе оказались 2450 домов и 3185 придомовых территорий. Кроме того, после очередного прорыва насыпной дамбы в опасной зоне могут оказаться поселки Строителей, Никель, Лесоторговый и улица Борисоглебского. Идет эвакуация местных жителей.
На всей территории региона действует режим ЧС.
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ПроисшествияОренбургская областьРоссияОрскАлександр Куренков (МЧС)Владимир ПутинДмитрий ПесковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Прорыв дамбы в ОрскеСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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