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Путин ужесточил ответственность за отказ в допуске газовщиков в дом - РИА Новости, 06.04.2024
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16:12 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/putin-1938260066.html
Путин ужесточил ответственность за отказ в допуске газовщиков в дом
Путин ужесточил ответственность за отказ в допуске газовщиков в дом - РИА Новости, 06.04.2024
Путин ужесточил ответственность за отказ в допуске газовщиков в дом
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который ужесточает ответственность за отказ в допуске газовщиков для проверки оборудования и... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T16:12
2024-04-06T16:12
общество
россия
ирина рукавишникова
владимир путин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который ужесточает ответственность за отказ в допуске газовщиков для проверки оборудования и уклонение от заключения договора об обслуживании этого оборудования. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Поправками устанавливаются штрафы за отказ в допуске газовщиков для проверки оборудования, уклонение от заключения договора о техническом обслуживании оборудования, замену оборудования без привлечения специализированной организации. Такие нормы позволят повысить эффективность мер, направленных на противодействие совершению перечисленных правонарушений", - поясняла ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Ирина Рукавишникова. Так, за недопуск газовщиков в дом, уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газоборудования или за самовольную установку газоборудования будет установлен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для физлиц (сейчас 1-2 тысячи рублей). Для должностных лиц штраф составит от 40 до 100 тысяч рублей (сейчас от 5 до 20 тысяч рублей), а для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей (сейчас от 40 до 100 тысяч рублей). За выполнение работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового газоборудования организацией, не отвечающей требованиям законодательства, либо лицом, не являющимся сотрудником законной организации или являющимся неаттестованным, предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей. Как отмечала Рукавишникова, "основной причиной возникновения аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в бытовых условиях, следует считать неудовлетворительное техническое состояние газового оборудования". "В связи с этим возникла необходимость совершенствования правового регулирования в сфере контроля за обеспечением безопасности содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - заявляла она.
https://ria.ru/20240401/putin-1937113629.html
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https://ria.ru/20240312/putin-1932598543.html
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общество, россия, ирина рукавишникова , владимир путин
Общество, Россия, Ирина Рукавишникова , Владимир Путин
Путин ужесточил ответственность за отказ в допуске газовщиков в дом

Путин подписал закон, ужесточающий наказания за отказ допускать газовщиков в дом

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который ужесточает ответственность за отказ в допуске газовщиков для проверки оборудования и уклонение от заключения договора об обслуживании этого оборудования.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"Поправками устанавливаются штрафы за отказ в допуске газовщиков для проверки оборудования, уклонение от заключения договора о техническом обслуживании оборудования, замену оборудования без привлечения специализированной организации. Такие нормы позволят повысить эффективность мер, направленных на противодействие совершению перечисленных правонарушений", - поясняла ранее РИА Новости первый зампред конституционного комитета Ирина Рукавишникова.
Так, за недопуск газовщиков в дом, уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газоборудования или за самовольную установку газоборудования будет установлен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей для физлиц (сейчас 1-2 тысячи рублей). Для должностных лиц штраф составит от 40 до 100 тысяч рублей (сейчас от 5 до 20 тысяч рублей), а для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей (сейчас от 40 до 100 тысяч рублей).
За выполнение работ по техобслуживанию и ремонту внутридомового газоборудования организацией, не отвечающей требованиям законодательства, либо лицом, не являющимся сотрудником законной организации или являющимся неаттестованным, предусмотрен штраф для должностных лиц в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей.
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Как отмечала Рукавишникова, "основной причиной возникновения аварийных ситуаций, связанных с использованием газа в бытовых условиях, следует считать неудовлетворительное техническое состояние газового оборудования".
"В связи с этим возникла необходимость совершенствования правового регулирования в сфере контроля за обеспечением безопасности содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", - заявляла она.
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