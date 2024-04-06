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Путин разрешил казенным предприятиям брать займы у некредитных организаций - РИА Новости, 06.04.2024
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15:46 06.04.2024
https://ria.ru/20240406/putin-1938254658.html
Путин разрешил казенным предприятиям брать займы у некредитных организаций
Путин разрешил казенным предприятиям брать займы у некредитных организаций - РИА Новости, 06.04.2024
Путин разрешил казенным предприятиям брать займы у некредитных организаций
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет казенным предприятиям привлекать займы у некредитных организаций. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:46
2024-04-06T15:46
экономика
россия
рособоронэкспорт
владимир путин
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет казенным предприятиям привлекать займы у некредитных организаций. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Как говорилось в пояснительной записке, это снизит риски срыва обязательств таких предприятий при выполнении гособоронзаказа и при военно-техническом сотрудничестве. До принятия закона казенные предприятия, в отличие от государственных и муниципальных унитарных предприятий, были не вправе заимствовать у некредитных организаций. Закон вносит в статью 24 закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" изменения, которые снимают это ограничение. Предполагается, что новый закон позволит казенным предприятиям привлекать заемные средства на лучших условиях, в том числе у госкорпораций и головных организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для реализации гособоронзаказа, а у АО "Рособоронэкспорт" - для экспортных поставок.
https://ria.ru/20240406/bankrotstvo-1600141843.html
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экономика, россия, рособоронэкспорт, владимир путин
Экономика, Россия, Рособоронэкспорт, Владимир Путин
Путин разрешил казенным предприятиям брать займы у некредитных организаций

Президент РФ Путин разрешил казенным предприятиям брать займы у некредитных фирм

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет казенным предприятиям привлекать займы у некредитных организаций.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Как говорилось в пояснительной записке, это снизит риски срыва обязательств таких предприятий при выполнении гособоронзаказа и при военно-техническом сотрудничестве.
До принятия закона казенные предприятия, в отличие от государственных и муниципальных унитарных предприятий, были не вправе заимствовать у некредитных организаций. Закон вносит в статью 24 закона "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" изменения, которые снимают это ограничение.
Предполагается, что новый закон позволит казенным предприятиям привлекать заемные средства на лучших условиях, в том числе у госкорпораций и головных организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для реализации гособоронзаказа, а у АО "Рособоронэкспорт" - для экспортных поставок.
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