Рейтинг@Mail.ru
Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул - РИА Новости, 06.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:40 06.04.2024 (обновлено: 15:42 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/protsenty-1938254006.html
Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул
Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул - РИА Новости, 06.04.2024
Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T15:40
2024-04-06T15:42
экономика
россия
владимир путин
анатолий аксаков
госдума рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933026845_0:127:3067:1852_1920x0_80_0_0_1490b92abd34f4858b82b9bf37f1cc8e.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки заемщиков - участников СВО. Начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников СВО будут списываться, а если часть процентов уже уплачена, то эти средства пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств такого заемщика. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку к документу, которая, по словам главы думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, включила в число получателей этой льготы сотрудников Росгвардии, выполняющих соответствующие задачи в зоне СВО. При этом банкам из федерального бюджета будет возмещено 50% недополученного дохода по процентам в связи с вводимой льготой. Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, это повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере порядка 5,7 миллиарда рублей. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. В России с октября 2022 года действует закон, который дает право на кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей. В конце января текущего года президент России Владимир Путин поручил решить вопрос об освобождении участников СВО от уплаты процентов, накопившихся за время кредитных каникул. Согласно информации, полученной Банком России от 44 банков (включая все системно значимые), с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки фактически предоставили военнослужащим и/или членам их семей реструктуризацию по 278,1 тысячи кредитных договоров на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240401/svo-1937047573.html
https://ria.ru/20240404/veterany-1937845478.html
https://ria.ru/20240402/obrascheniya-1937349786.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933026845_37:0:2768:2048_1920x0_80_0_0_341679b4217255d773a70daae86bf403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, владимир путин, анатолий аксаков, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Анатолий Аксаков, Госдума РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Специальная военная операция на Украине
Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул

Путин освободил участников СВО от уплаты процентов за период кредитных каникул

© iStock.com / Sergey DementyevМужчина считает рубли
Мужчина считает рубли - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© iStock.com / Sergey Dementyev
Мужчина считает рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки заемщиков - участников СВО. Начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников СВО будут списываться, а если часть процентов уже уплачена, то эти средства пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств такого заемщика.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Путин предложил не учитывать матпомощь участникам СВО при соцподдержке
1 апреля, 11:10
В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку к документу, которая, по словам главы думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, включила в число получателей этой льготы сотрудников Росгвардии, выполняющих соответствующие задачи в зоне СВО.
При этом банкам из федерального бюджета будет возмещено 50% недополученного дохода по процентам в связи с вводимой льготой. Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, это повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере порядка 5,7 миллиарда рублей.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
Выплаты ветеранам будут предоставлять в беззаявительном порядке
4 апреля, 15:49
В России с октября 2022 года действует закон, который дает право на кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей. В конце января текущего года президент России Владимир Путин поручил решить вопрос об освобождении участников СВО от уплаты процентов, накопившихся за время кредитных каникул.
Согласно информации, полученной Банком России от 44 банков (включая все системно значимые), с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки фактически предоставили военнослужащим и/или членам их семей реструктуризацию по 278,1 тысячи кредитных договоров на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.04.2024
В Госдуме рассказали, каких обращений больше всего приходит по теме СВО
2 апреля, 14:39
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияВладимир ПутинАнатолий АксаковГосдума РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала