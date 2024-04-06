https://ria.ru/20240406/protsenty-1938254006.html

Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул

Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул - РИА Новости, 06.04.2024

Участников СВО освободили от уплаты процентов за период кредитных каникул

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T15:40

2024-04-06T15:40

2024-04-06T15:42

экономика

россия

владимир путин

анатолий аксаков

госдума рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на обеспечение социальной поддержки и снижение кредитной нагрузки заемщиков - участников СВО. Начисленные во время кредитных каникул проценты по кредитам и займам участников СВО будут списываться, а если часть процентов уже уплачена, то эти средства пойдут в зачет погашения основного долга либо иных обязательств такого заемщика. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку к документу, которая, по словам главы думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, включила в число получателей этой льготы сотрудников Росгвардии, выполняющих соответствующие задачи в зоне СВО. При этом банкам из федерального бюджета будет возмещено 50% недополученного дохода по процентам в связи с вводимой льготой. Согласно финансово-экономическому обоснованию к закону, это повлечет дополнительные расходы федерального бюджета в размере порядка 5,7 миллиарда рублей. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. В России с октября 2022 года действует закон, который дает право на кредитные каникулы участникам СВО и членам их семей. В конце января текущего года президент России Владимир Путин поручил решить вопрос об освобождении участников СВО от уплаты процентов, накопившихся за время кредитных каникул. Согласно информации, полученной Банком России от 44 банков (включая все системно значимые), с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года банки фактически предоставили военнослужащим и/или членам их семей реструктуризацию по 278,1 тысячи кредитных договоров на общую сумму 108,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240401/svo-1937047573.html

https://ria.ru/20240404/veterany-1937845478.html

https://ria.ru/20240402/obrascheniya-1937349786.html

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экономика, россия, владимир путин, анатолий аксаков, госдума рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)