https://ria.ru/20240406/pridnestrove-1938223008.html

В ПМР возбудили уголовное дело после атаки беспилотника на воинскую часть

В ПМР возбудили уголовное дело после атаки беспилотника на воинскую часть - РИА Новости, 06.04.2024

В ПМР возбудили уголовное дело после атаки беспилотника на воинскую часть

Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики возбудил уголовное дело по статье "диверсия" в связи с атакой беспилотника на одну из... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T12:33

2024-04-06T12:33

2024-04-06T12:47

в мире

приднестровская молдавская республика

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ТИРАСПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости. Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской республики возбудил уголовное дело по статье "диверсия" в связи с атакой беспилотника на одну из войсковых частей министерства обороны ПМР, дислоцированной в Рыбницком районе, сообщила пресс-служба ведомства."Пятого апреля примерно в 14.30 в результате атаки беспилотника произошел взрыв в одной из войсковых частей министерства обороны ПМР, дислоцированной в Рыбницком районе. Поврежден автомобиль ЗИЛ с радиолокационной станцией на борту. Пострадавших и жертв нет", - говорится в сообщении ведомства.В следственном комитете ПМР также отметили, что в ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили различные металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника, предположительно FPV-дрона."Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.277 УК ПМР - диверсия. Назначена экспертиза взрывчатых веществ и следов взрыва. На исследование криминалистам направлены все изъятые с места происшествия объекты. Проводятся дальнейшие следственные действия, для установления лиц, причастных к преступлению", - отмечено в сообщении.Министерство госбезопасности непризнанной ПМР 17 марта сообщило, что на территории одной из войсковых частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, был уничтожен вертолет Ми-8МТ. Следственный комитет ПМР возбудил уголовное дело по статье "Диверсия".Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

https://ria.ru/20240325/dokazatelstva-1935754241.html

https://ria.ru/20240320/terakt-1934525367.html

приднестровская молдавская республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, приднестровская молдавская республика