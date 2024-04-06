https://ria.ru/20240406/prazdnik-1937987437.html

Священник рассказал о смысле праздника Благовещения

Священник рассказал о смысле праздника Благовещения - РИА Новости, 06.04.2024

Священник рассказал о смысле праздника Благовещения

Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который приходится на 7 апреля (в храмах его начнут встречать накануне вечером), напоминает о свободе, данной... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T05:00

2024-04-06T05:00

2024-04-06T06:59

религия

иисус христос

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, который приходится на 7 апреля (в храмах его начнут встречать накануне вечером), напоминает о свободе, данной человеку Богом, ведь только после согласия Девы Марии состоялось чудо бессменного зачатия Сына Божия, Иисуса Христа - от Святого Духа, таким образом, Бог творит спасение человека вместе с человеком, оно "предполагает свободный ответ человека", рассказал РИА Новости глава Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.Русская православная церковь встречает Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Сына Божия (христиане верят, что Бог существует в трех лицах: Отец, Сын и Святой Дух). Поскольку богослужебный круг в большинстве храмов Русской церкви начинается накануне, встречать праздник будут уже на вечернем богослужении 6 апреля."Благовещение - начало Нового Завета, потому что именно во время Благовещения исполняется предвечный замысел Пресвятой Троицы о том, что для спасения человеческого рода сын Божий, второе лицо Святой Троицы, станет сыном человеческим, то есть оставаясь истинным Богом, станет истинным человеком, и для этого родится как человек. При этом его зачатие будет чудесным, бессеменным - от Духа Святого и чистой девушки, которую мы знаем как деву Марию, Пресвятая Богородица", - рассказал Максим Козлов.О том, что Марии предстоит стать матерью обещанного еще в Ветхом Завете Мессии, ей сообщает архангел Гавриил, а описано это в Евангелии от Луки. Дева Мария отвечает Архангелу Гавриилу: "Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему". "Евангелист Лука подчеркивает, что только после ее свободного ответа ангел от нее отошел, то есть совершилось чудо воплощения Бога в ее материнской утробе. Бог ждет свободного ответа от лучшей представительницы человеческого рода для того, чтобы это событие совершилось. И вот это соединение божественного замысла и человеческой свободы - есть главное чудо праздника Благовещения", - подчеркивает протоиерей.Таким образом, продолжает он, спасение человеческого рода – это с одной стороны - действие триединого Бога, но с другой – "спасение предполагает свободный ответ человечества". "События Благовещения - это напоминание и о Богоданной свободе человека - свободе воли как неотъемлемой черте образа Божия в нас, и об уважении со стороны Бога этой свободы в человеке, и о том, что спасение человека - это не Бог, который все совершает сам, но Бог, который творит это спасение вместе с человеком - как в судьбе каждого конкретного человека, так и в целом человеческого рода", - рассказал глава Учебного комитета РПЦ.Праздник Благовещения – один из древнейших в церковном уставе. Отец Максим также обратил внимание и на его канон (церковное песнопение, посвященное празднику, в котором излагается суть празднуемого события), его можно будет услышать в храмах накануне, вечером 6 апреля. "Канон праздника Благовещения, особенен тем, что он на большей своей части представляет написанный гимнографом воображаемый диалог, который мог иметь место между девой Марией и Архангелом Гавриилом, то есть краткое евангельское событие представлено в виде достаточно развернутого диалога Архангела Гавриила и Девы Марии. И у этого канона даже такие особенные припева Ангел – возопи (возгласил), Богородица – рече (сказала) - и дальше следуют как бы цитаты. Это достаточно редкое в церковной гимнографии построение этого жанра", - заключил собеседник агентства.Евангелие (само слово "Евангелие" переводится как "благая весть") от Луки описывает событие Благовещения так: "Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет к Деве. И сказал ей Ангел: не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот, зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего". Дева Мария в ответ смутилась, ведь она "не знала мужа", то есть была девственницей. На что Ангел сказал: "Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим". Мария с покорностью ответила: "се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему".

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https://ria.ru/20240205/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20240406/post-1850387242.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

иисус христос, русская православная церковь, религия