https://ria.ru/20240406/pozharotushenie-1938168648.html

В "Крокусе" не сработала часть системы пожаротушения, сообщил источник

В "Крокусе" не сработала часть системы пожаротушения, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2024

В "Крокусе" не сработала часть системы пожаротушения, сообщил источник

В "Крокус Сити Холле" не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T04:37

2024-04-06T04:37

2024-04-06T09:53

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

красногорск

крокус сити холл

таджикистан

москва

александр бортников

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В "Крокус Сити Холле" не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, заявил РИА Новости источник."Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале", — сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, система в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре, а также запустила оповещение внутри здания.Собеседник агентства не исключил, что могла не сработать осциллирующая система пожаротушения, расположенная по периметру всего зала. Она включается автоматически после подачи с датчика сигнала инфракрасного излучения, который, возможно, не сработал.Защита пострадавших при теракте в "Крокусе" ранее подала в СК заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертной площадки. По их мнению, материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала, могли способствовать стремительному развитию пожара. Позднее пресс-служба Crocus Group сообщила, что они соответствуют стандартам.Находившийся на месте трагедии корреспондент РИА Новости, который покинул здание в течение десяти минут после начала стрельбы, рассказал, что пожар в зрительном зале начался сразу, как туда зашли боевики. При этом все то время, что журналист был внутри "Крокуса", система пожаротушения не работала, вода не лилась.Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным СК, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус".В четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту. Как заявил на минувшей неделе директор ФСБ Александр Бортников, первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за этим преступлением также стоят США и Великобритания.

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https://ria.ru/20240405/kompensatsiya-1938140450.html

https://ria.ru/20240405/memorial-1938144863.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240405/terakt-1937950762.html

красногорск

таджикистан

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, красногорск, крокус сити холл, таджикистан, москва, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)