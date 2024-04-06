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В "Крокусе" не сработала часть системы пожаротушения, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
04:37 06.04.2024 (обновлено: 09:53 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/pozharotushenie-1938168648.html
В "Крокусе" не сработала часть системы пожаротушения, сообщил источник
В "Крокусе" не сработала часть системы пожаротушения, сообщил источник - РИА Новости, 06.04.2024
В "Крокусе" не сработала часть системы пожаротушения, сообщил источник
В "Крокус Сити Холле" не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, заявил РИА Новости источник. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T04:37
2024-04-06T09:53
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
красногорск
крокус сити холл
таджикистан
москва
александр бортников
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В "Крокус Сити Холле" не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, заявил РИА Новости источник."Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале", — сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, система в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре, а также запустила оповещение внутри здания.Собеседник агентства не исключил, что могла не сработать осциллирующая система пожаротушения, расположенная по периметру всего зала. Она включается автоматически после подачи с датчика сигнала инфракрасного излучения, который, возможно, не сработал.Защита пострадавших при теракте в "Крокусе" ранее подала в СК заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертной площадки. По их мнению, материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала, могли способствовать стремительному развитию пожара. Позднее пресс-служба Crocus Group сообщила, что они соответствуют стандартам.Находившийся на месте трагедии корреспондент РИА Новости, который покинул здание в течение десяти минут после начала стрельбы, рассказал, что пожар в зрительном зале начался сразу, как туда зашли боевики. При этом все то время, что журналист был внутри "Крокуса", система пожаротушения не работала, вода не лилась.Теракт в "Крокусе"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным СК, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус".В четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту. Как заявил на минувшей неделе директор ФСБ Александр Бортников, первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за этим преступлением также стоят США и Великобритания.
https://ria.ru/20240325/pozhar-1935775095.html
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происшествия, красногорск, крокус сити холл, таджикистан, москва, александр бортников, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл, Таджикистан, Москва, Александр Бортников, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В "Крокусе" не сработала часть системы пожаротушения, сообщил источник

В "Крокусе" не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание "Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание "Крокус Сити Холл". Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В "Крокус Сити Холле" не сработала часть автоматизированной системы пожаротушения, отвечающая за подачу воды и порошка, заявил РИА Новости источник.
"Из опросов потерпевших следует, что часть автоматизированной системы пожаротушения, которая отвечала за подачу воды и порошка, не сработала после начала возгорания в концертном зале", — сказал собеседник агентства.
Пожарные тушат горящую крышу концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Куренков объяснил, почему системе не удалось потушить пожар в "Крокусе"
25 марта, 22:40
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, система в автоматическом режиме проинформировала дежурного диспетчера МЧС о пожаре, а также запустила оповещение внутри здания.
Собеседник агентства не исключил, что могла не сработать осциллирующая система пожаротушения, расположенная по периметру всего зала. Она включается автоматически после подачи с датчика сигнала инфракрасного излучения, который, возможно, не сработал.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
Две трети пострадавших в "Крокусе" и члены их семей получили компенсацию
5 апреля, 20:36
Защита пострадавших при теракте в "Крокусе" ранее подала в СК заявление о возбуждении уголовного дела против владельцев концертной площадки. По их мнению, материалы, которыми были отделаны стены зрительного зала, могли способствовать стремительному развитию пожара. Позднее пресс-служба Crocus Group сообщила, что они соответствуют стандартам.
Находившийся на месте трагедии корреспондент РИА Новости, который покинул здание в течение десяти минут после начала стрельбы, рассказал, что пожар в зрительном зале начался сразу, как туда зашли боевики. При этом все то время, что журналист был внутри "Крокуса", система пожаротушения не работала, вода не лилась.
Закладной камень, ставший стихийным мемориалом после трагедии в Крокусе в поселении Десеновское в Новой Москве. 5 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.04.2024
В Новой Москве восстановили стихийный мемориал жертвам теракта в "Крокусе"
5 апреля, 21:03

Теракт в "Крокусе"

Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, при нападении погибли 144 человека.
По делу арестовали 11 фигурантов, в том числе четырех граждан Таджикистана, которые, по данным СК, были непосредственными исполнителями теракта. Кроме того, 1 апреля в Дагестане задержали четырех иностранцев, которые участвовали в финансировании и обеспечении оружием преступников, напавших на "Крокус".
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
29 марта, 08:00
В четверг силовики задержали в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих выходцев из Центральной Азии, подозреваемых в причастности к теракту.
Как заявил на минувшей неделе директор ФСБ Александр Бортников, первичные показания задержанных подтверждают украинский след. По данным СК, террористы после нападения направились в Киев, чтобы получить вознаграждение. В российских спецслужбах считают, что за этим преступлением также стоят США и Великобритания.
Улики по делу о теракте в Крокус Сити Холле
В телефоне террориста из "Крокуса" нашли фото людей с флагом Украины
5 апреля, 07:58
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрасногорскКрокус Сити ХоллТаджикистанМоскваАлександр БортниковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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