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Польша подняла в небо военную авиацию - РИА Новости, 06.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:56 06.04.2024 (обновлено: 09:05 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/polsha-1938172541.html
Польша подняла в небо военную авиацию
Польша подняла в небо военную авиацию - РИА Новости, 06.04.2024
Польша подняла в небо военную авиацию
Авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой из-за "интенсивных" действий России на Украине, сообщает оперативное командование польских ВС в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T05:56
2024-04-06T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
польша
украина
вооруженные силы украины
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ВАРШАВА, 6 апр — РИА Новости. Авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой из-за "интенсивных" действий России на Украине, сообщает оперативное командование польских ВС в соцсети X. "В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины", — говорится в заявлении. Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации". Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины с 04:50 мск. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html
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в мире, россия, польша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Польша, Украина, Вооруженные силы Украины
Польша подняла в небо военную авиацию

ВС Польши сообщили, что подняли авиацию в небо из-за действий России на Украине

© Flickr / SFJZ13F-16 ВВС Польши
F-16 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
© Flickr / SFJZ13
F-16 ВВС Польши. Архивное фото
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ВАРШАВА, 6 апр — РИА Новости. Авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой из-за "интенсивных" действий России на Украине, сообщает оперативное командование польских ВС в соцсети X.
"В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации".
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины с 04:50 мск.
Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
"Только ради Харькова": Пушков сделал предупреждение премьеру Польши
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияПольшаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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