https://ria.ru/20240406/polsha-1938172541.html
Польша подняла в небо военную авиацию
Польша подняла в небо военную авиацию - РИА Новости, 06.04.2024
Польша подняла в небо военную авиацию
Авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой из-за "интенсивных" действий России на Украине, сообщает оперативное командование польских ВС в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T05:56
2024-04-06T05:56
2024-04-06T09:05
специальная военная операция на украине
в мире
россия
польша
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148246/99/1482469958_39:0:1963:1082_1920x0_80_0_0_0b7c77d44d27ac69ed567b20b5f11dd2.jpg
ВАРШАВА, 6 апр — РИА Новости. Авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой из-за "интенсивных" действий России на Украине, сообщает оперативное командование польских ВС в соцсети X. "В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины", — говорится в заявлении. Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации". Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины с 04:50 мск. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html
https://ria.ru/20240330/pushkov-1936850196.html
россия
польша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148246/99/1482469958_279:0:1722:1082_1920x0_80_0_0_412b4775d13c51202935a18c9d23bdfe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Польша, Украина, Вооруженные силы Украины
Польша подняла в небо военную авиацию
ВС Польши сообщили, что подняли авиацию в небо из-за действий России на Украине