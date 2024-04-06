https://ria.ru/20240406/polsha-1938172541.html

Польша подняла в небо военную авиацию

Польша подняла в небо военную авиацию - РИА Новости, 06.04.2024

Польша подняла в небо военную авиацию

Авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой из-за "интенсивных" действий России на Украине, сообщает оперативное командование польских ВС в... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T05:56

2024-04-06T05:56

2024-04-06T09:05

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ВАРШАВА, 6 апр — РИА Новости. Авиацию Польши и союзных стран подняли в небо над республикой из-за "интенсивных" действий России на Украине, сообщает оперативное командование польских ВС в соцсети X. "В польском воздушном пространстве действуют польские и союзные воздушные суда, с чем может быть связан повышенный уровень шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодняшней ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, находящимся на территории Украины", — говорится в заявлении. Отмечается, что "все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства были запущены, ведется мониторинг ситуации". Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины с 04:50 мск. Российские войска с 10 октября 2022 года наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял тогда Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html

https://ria.ru/20240330/pushkov-1936850196.html

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в мире, россия, польша, украина, вооруженные силы украины