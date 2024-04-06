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Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет в районе Чукотки и Аляски - РИА Новости, 06.04.2024
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11:09 06.04.2024 (обновлено: 12:55 06.04.2024)
https://ria.ru/20240406/polet-1938208835.html
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет в районе Чукотки и Аляски
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет в районе Чукотки и Аляски - РИА Новости, 06.04.2024
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет в районе Чукотки и Аляски
Два стратегических ракетоносца России Ту-95МС выполнили полет над акваторией Чукотского моря (расположено между Чукоткой и Аляской), сообщили в субботу в... РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T11:09
2024-04-06T12:55
чукотское море
ту-95мс
аляска
чукотка
безопасность
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца России Ту-95МС выполнили полет над акваторией Чукотского моря (расположено между Чукоткой и Аляской), сообщили в субботу в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря. Продолжительность полета составила более 12 часов", - сказали в ведомстве.Там отметили, что истребительное сопровождение бомбардировщиков обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил.Как заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.Согласно открытым данным, США на Аляске держат авиабазу и ракеты системы ПРО.
https://ria.ru/20240302/vozdushnyy_shar-1930625322.html
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чукотское море
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Полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в районе Чукотки и Аляски
Полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в районе Чукотки и Аляски
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чукотское море, ту-95мс, аляска, чукотка, безопасность, россия
Чукотское море, Ту-95МС, Аляска, Чукотка, Безопасность, Россия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет в районе Чукотки и Аляски

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Чукотского моря

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца России Ту-95МС выполнили полет над акваторией Чукотского моря (расположено между Чукоткой и Аляской), сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря. Продолжительность полета составила более 12 часов", - сказали в ведомстве.
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Там отметили, что истребительное сопровождение бомбардировщиков обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил.
Как заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".
Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Согласно открытым данным, США на Аляске держат авиабазу и ракеты системы ПРО.
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Чукотское мореТу-95МСАляскаЧукоткаБезопасностьРоссия
 
 
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