https://ria.ru/20240406/polet-1938208835.html

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет в районе Чукотки и Аляски

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет в районе Чукотки и Аляски - РИА Новости, 06.04.2024

Два ракетоносца Ту-95МС выполнили полет в районе Чукотки и Аляски

Два стратегических ракетоносца России Ту-95МС выполнили полет над акваторией Чукотского моря (расположено между Чукоткой и Аляской), сообщили в субботу в... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T11:09

2024-04-06T11:09

2024-04-06T12:55

чукотское море

ту-95мс

аляска

чукотка

безопасность

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938226160_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_27af8cdda303adafabc60ba319aee5b0.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Два стратегических ракетоносца России Ту-95МС выполнили полет над акваторией Чукотского моря (расположено между Чукоткой и Аляской), сообщили в субботу в Минобороны РФ."Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря. Продолжительность полета составила более 12 часов", - сказали в ведомстве.Там отметили, что истребительное сопровождение бомбардировщиков обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил.Как заявил командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш, "полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.Согласно открытым данным, США на Аляске держат авиабазу и ракеты системы ПРО.

https://ria.ru/20240302/vozdushnyy_shar-1930625322.html

https://ria.ru/20230817/bombardirovschiki-1890559440.html

чукотское море

аляска

чукотка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в районе Чукотки и Аляски Полет двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в районе Чукотки и Аляски 2024-04-06T11:09 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чукотское море, ту-95мс, аляска, чукотка, безопасность, россия