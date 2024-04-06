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В ЛНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете на берегу реки
В ЛНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете на берегу реки - РИА Новости, 06.04.2024
В ЛНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете на берегу реки
Рыбак подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете на берегу реки Северский Донец в ЛНР, сообщили в Telegram-канале МЧС по ЛНР. РИА Новости, 06.04.2024
2024-04-06T20:29
2024-04-06T20:29
2024-04-06T20:29
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Рыбак подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете на берегу реки Северский Донец в ЛНР, сообщили в Telegram-канале МЧС по ЛНР. "В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве пострадал мужчина. Со множественными травмами госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что происшествие случилось на реке Северский Донец, в районе села Береговое, куда мужчина приехал на рыбалку.
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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В ЛНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете на берегу реки
на берегу реки Северский Донец в ЛНР рыбак подорвался на взрывоопасном предмете