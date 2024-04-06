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В ЛНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете на берегу реки

В ЛНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете на берегу реки - РИА Новости, 06.04.2024

В ЛНР мужчина подорвался на взрывоопасном предмете на берегу реки

Рыбак подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете на берегу реки Северский Донец в ЛНР, сообщили в Telegram-канале МЧС по ЛНР. РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T20:29

2024-04-06T20:29

2024-04-06T20:29

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Рыбак подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете на берегу реки Северский Донец в ЛНР, сообщили в Telegram-канале МЧС по ЛНР. "В результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве пострадал мужчина. Со множественными травмами госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении. Уточняется, что происшествие случилось на реке Северский Донец, в районе села Береговое, куда мужчина приехал на рыбалку.

https://ria.ru/20231213/proisshestvie-1915542329.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия