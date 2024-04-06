https://ria.ru/20240406/perevozki-1938257272.html

Украина возобновила контейнерные перевозки через порт Одессы

Украина возобновила контейнерные перевозки через порт Одессы - РИА Новости, 06.04.2024

Украина возобновила контейнерные перевозки через порт Одессы

Депутат Верховной рады Данил Гетманцев заявил в Telegram-канале о возобновлении контейнерных перевозок из порта Одессы: третьего апреля состоялся первый за два... РИА Новости, 06.04.2024

2024-04-06T15:59

2024-04-06T15:59

2024-04-06T16:01

украина

черное море

даниил гетманцев

в мире

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Данил Гетманцев заявил в Telegram-канале о возобновлении контейнерных перевозок из порта Одессы: третьего апреля состоялся первый за два года рейс. "Третьего апреля в один из портов Большой Одессы прибыл первый со времени начала полномасштабного вторжения контейнеровоз, а уже на следующие сутки он успешно совершил обратный рейс из Украины", - написал он. По словам Гетманцева, Украина получила возможность возобновить торговое судоходство после выхода РФ из зерновой сделки, для чего потребовалось открытие альтернативного зернового пути при участии ВСУ. Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю. В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.

https://ria.ru/20240331/odessa-1936946799.html

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937925446.html

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украина, черное море, даниил гетманцев, в мире