Украина возобновила контейнерные перевозки через порт Одессы
Депутат Гетманцев: Украина возобновила контейнерные перевозки через порт Одессы
© AP Photo / Kostiantyn LiberovЗернохранилище на территории одесского порта
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Зернохранилище на территории одесского порта. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Депутат Верховной рады Данил Гетманцев заявил в Telegram-канале о возобновлении контейнерных перевозок из порта Одессы: третьего апреля состоялся первый за два года рейс.
"Третьего апреля в один из портов Большой Одессы прибыл первый со времени начала полномасштабного вторжения контейнеровоз, а уже на следующие сутки он успешно совершил обратный рейс из Украины", - написал он.
Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.
В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.